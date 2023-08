A- A+

Metroviários da Região Metropolitana do Recife voltaram à greve por tempo indeterminado, nesta sexta-feira (11), após a categoria não aceitar o reajuste de 3,45% proposto pela Companhia Brasileira de Transporte, na audiência de conciliação da última quinta-feira (10). Inicialmente, os profissionais pediam 25% de aumento e estabilidade em caso de privatização do sistema.

A Estação Central do Recife, bairro de São José, a movimentação foi baixa. Houve quem não sabia que a mobilização havia voltado, como Maria José, de 56 anos. Ela saiu da Imbiribeira, na Zona Sul dorumo ao Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), no Centro do Recife. Pela falta do metrô, a paciente já estava atrasada para a consulta e expressou a indignação com a volta da paralisação do metrô. Ela precisou pegar um ônibus.

“[Mesmo com o atraso] eu vou tentar chegar no hospital. Isso tem que ter fim, porque quem paga é a gente. Nós é quem sofremos. Além de ser lotado, só vivem fazendo greve agora, uma atrás da outra. Eu sei que eles [metroviários] não tem culpa. Querem ganhar o certo. Mas a gente também se prejudica”, declara.

Esquema especial

Por causa da paralisação, o Grande Recife Consórcio de Transporte executa um plano de contingência para minimizar os impactos da paralisação do metrô. Segundo a entidade, a operação envolve a ativação de três linhas especiais, além do reforço, a alteração e o prolongamento no itinerário de outras que devem seguir viagem até o Centro da Capital.

Serão ativadas as seguintes três linhas especiais:



238 – TI Jaboatão/TI Barro

2481 – TI Camaragibe/TI TIP

858 – TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro

Já as seguintes linhas terão reforço na frota ou nas viagens para auxiliar nos deslocamentos dos passageiros:

200 – TI Jaboatão (Parador)

346 – TI TIP (Conde da Boa Vista)

232 – Cavaleiro

243 – Vila Dois Carneiros

2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista)

2480 – TI Camaragibe/Derby

166 – TI Cajueiro Seco (Rua do Sol)

185 – TI Cabo

026 – TI Aeroporto/TI Joana Bezerra

115 – TI Aeroporto/TI Afogados

023 – TI Aeroporto/TI Tancredo Neves

168 – TI Tancredo Neves (Conde da Boa Vista)

181 – Cabo (Cohab)/TI Cajueiro Seco

140 – TI Cajueiro Seco/Shopping

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

4137 – UR-11 (Cais de Santa Rita)

370 – TI TIP/TI Aeroporto

