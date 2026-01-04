A- A+

Pernambuco Volta do feriadão de ano novo segue tranquila nas estradas da RMR A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu trechos das BRs 101 e 232

A volta para casa no fim da tarde deste domingo (4º), após o feriadão de réveillon, se deu sem grandes intercorrências nas principais rodovias que cortam o estado.

Foi registrado trânsito por volta das 18h na BR-101 - Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu trechos das BRs 101 e 232, constatando movimentação intensa, mas sem grandes retenções ou congestionamentos.

BR-232



O cenário tranquilo, foi visto, por exemplo, da BR-232, na altura do município de Moreno, no sentido de volta para Recife. A estrada recebe motoristas que retornam das cidades do interior do estado, como Gravatá, Caruaru e Vitória de Santo Antão.

Os dois sentidos da via seguiam sem congestionamento e com trânsito livre neste fim de feriadão de Ano Novo, por volta das 17h, durante a passagem da reportagem.



BR-101

Com a chegada da noite, por volta das 18h30, o fluxo de carros começou a se intensificar na BR-101, nas imediações de Prazeres. O acúmulo de veículos na pista provocou leve retenção no trânsito e lentidão. No sentido Recife, os motoristas voltavam das praias do Litoral Sul e Norte.

Operação

A movimentação ocorre no último dia da Operação Ano Novo 2026 da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que segue em andamento nas rodovias federais de todo o país até este domingo (4).

A ação integra a Operação Rodovida e tem como foco reforçar a fiscalização durante o retorno do feriado prolongado, período marcado por grande fluxo de veículos nas estradas.

Nos dois primeiros dias da operação, em 30 e 31 de dezembro de 2025, a PRF registrou 356 ocorrências de trânsito nas rodovias federais.

No dia 30, foram contabilizadas 190 ocorrências, enquanto no dia 31 o número caiu para 166.

Para efeito de comparação, durante a Operação Natal 2024, foram registrados 211 acidentes no dia 27 de dezembro e 200 no dia 28. Naquele período, as infrações somaram 11.343 no primeiro dia e 10.016 no segundo.

Pernambuco

Em Pernambuco, a Operação Rodovida Ano Novo foi iniciada na terça-feira (30), com ações distribuídas da Região Metropolitana ao Sertão.

O objetivo é melhorar a mobilidade e reduzir a violência no trânsito, com foco na coibição de infrações graves e no aumento da segurança viária.

Segundo a PRF, as celebrações de réveillon atraem milhares de famílias para o litoral do estado, que utilizam principalmente a BR-101 para acessar as praias do Litoral Sul e Norte, o que exige atenção redobrada dos motoristas.

Bafômetro

A combinação de álcool e direção é uma das principais preocupações da fiscalização. Durante a operação, a PRF intensificou o uso de bafômetros para coibir a prática.

A infração prevê multa de R$ 2.934,70, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Em casos em que o índice aferido seja igual ou superior a 0,34 mg/l, o condutor é encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e responde por crime de trânsito.

Dados da PRF indicam que, entre janeiro e novembro deste ano, foram atendidos 109 sinistros envolvendo embriaguez ao volante nas rodovias federais de Pernambuco, com 108 pessoas feridas e nove mortes.

No mesmo período do ano passado, foram registrados 147 sinistros pela mesma causa, com 114 feridos e oito óbitos.

Ainda segundo a corporação, de janeiro a novembro deste ano foram realizados 153.624 testes do bafômetro, resultando em 1.453 autuações e 115 prisões de motoristas sob efeito de álcool.

No mesmo intervalo do ano anterior, foram feitos 135.549 testes, que levaram à autuação de 1.332 pessoas e à prisão de 125 condutores.

Velocidade e crime

Além da alcoolemia, a PRF também reforçou a fiscalização contra excesso de velocidade, ultrapassagens em local proibido e irregularidades no uso de motocicletas.

Ações de combate ao crime, como prevenção a assaltos, receptação, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, também foram intensificadas durante a operação.

Recomendações

A PRF orienta que os motoristas verifiquem a validade da documentação pessoal e do veículo, confiram as condições dos pneus, freios, faróis, óleo e combustível, respeitem os limites de velocidade e mantenham distância segura dos demais veículos.

O uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças é obrigatório. Em caso de emergência, o telefone 191 está disponível para atendimento.



