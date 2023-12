A- A+

Dia de Natal Volta do feriadão segue tranquila na RMR; três acidentes, sem vítimas, são registrados pela PRF Segunda-feira tem trânsito com movimentação intensa mas sem retenção nas rodovias que cortam o estado

A volta para casa no fim da tarde desta segunda-feira (25), após o feriadão de Natal, transcorreu, até o momento, sem grandes intercorrências nas principais rodovias que cortam o estado. A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu trechos das BRs 101 e 2023 e constatou movimentação intensa, mas sem retenções ou congestionamentos.

Esse foi o cenário, por exemplo, da BR-232, na altura do KM 08, no bairro do Curado. Os dois sentidos da via seguiam sem congestionamento neste fim de feriadão de Natal durante a passagem da reportagem. O mesmo aconteceu na BR-101, no KM 75, nas imediações da comunidade dos Milagres, onde o movimento de veículos também não apresentou retenções.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitora o movimento nas estradas que cortam Pernambuco e realiza uma operação nas margens da rodovia. A ação, que conta com a abordagem de motoristas, é batizada de Operação Natal e faz parte da Operação Rodovida, que segue até fevereiro de 2024, após o período de Carnaval.

O policial rodoviário federal João Paulo Lustosa apresentou o balanço inicial da operação realizada nesta segunda. Segundo o agente, três acidentes, sem vítimas, foram registrados ao longo do dia.

“Nesta segunda-feira, volta de feriadão, até agora foram registrados três acidentes, sem vítimas fatais. Um deles foi na BR-101, aqui no Recife, o outro foi na BR-101 no município de Igarassu, e um deles na BR/-232, em Jaboatão dos Guararapes”, disse.

O agente destacou que a operação busca também evitar que motoristas dirijam sob o efeito de bebidas alcoólicas. “Nós estamos abordando vários carros, várias motos, focando na alcoolemia, para tentar fazer com que os condutores voltem para casa sem ingerir bebida alcoolica”, frisou.

O policial também deu dicas para quem ainda for pegar a estrada neste fim de feriadão. “A dica principal é que não tenha pressa, porque muita gente vai estar voltando das praias, do interior, então, possivelmente, o trânsito vai ficar mais lento um pouco. Então, não tenha pressa de voltar para casa”, comentou.

Ele também reforçou que o motorista apenas dirija caso não tenha ingerido bebida alcoólica ao longo do dia. “Se ingeriu bebida alcoólica, deixe para vir no dia seguinte, mais descansado. Ou, só venha se algum condutor que não tenha ingerido bebida alcoólica, conduzir o veículo”, finalizou.

