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estrada Volta do feriado de Dia de Finados registra fluxo intenso nesta segunda-feira (2) Trechos das BRs-101 e 232 apresentavam tráfego lento neste feriado

O movimento na volta do feriado do Dia de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), foi de intensidade na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Ao longo da tarde, a reportagem da Folha de Pernambuco esteve na BR-101, em trecho em Jaboatão dos Guararapes, e na BR-232, no trecho no bairro do Curado, caminhos de quem retorna do litoral e do interior do estado ao Recife.

Na BR-101, em frente à fábrica da Vitarella, o fluxo registrava lentidão para quem retorna à capital pernambucana na tarde desta segunda-feira (2).

Já na BR-232, nas proximidades do Atacado dos Presentes, o trânsito passou a ficar mais lento no sentido Recife, por volta das 16h30. No local, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parte da via devido a um derramamento de óleo.

Viatura da PRF interdita uma parte da faixa da BR-232 próximo ao Atacado dos Presentes devido ao derramamento de óleo na pista (Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco)

Estimativa no Litoral Sul

Nas estradas que levam às praias do Litoral Sul de Pernambuco, a estimativa é de que o feriado pode ter gerado uma movimentação de cerca 176 mil de veículos entre a sexta (30) até a próxima terça-feira (3).

Segundo as concessionárias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC), o volume total deve representar um crescimento de 19,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A expectativa é de que a Rota do Atlântico absorva a maior parte do fluxo, com previsão de cerca de 122 mil veículos, um aumento de 18,8% em relação a 2025.

Já na Rota dos Coqueiros, a previsão é de que cerca de 54 mil veículos utilizem a via. O número corresponde a um aumento de 20,8% em comparação ao ano anterior.

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