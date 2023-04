Volta do feriado de Tiradentes apresenta pouco fluxo de carros em Jaboatão

A- A+

No domingo (23), pós-feriado de Tiradentes, celebrado na última sexta-feira (21), algumas rodovias pernambucanas, como a BR-232, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, apresentaram um fluxo tranquilo a moderado para quem estava retornando para a capital pernambucana durante a tarde.

O trecho da BR-232 próximo à Gerdau, no Curado, apresentou pouco fluxo de carros para quem estava voltando do interior pernambucano para o Recife. Nos trechos próximos ao Atacado dos Presentes e no Km 15, a movimentação estava moderada e sem retenção de veículos.

No feriado, os motoristas que trafegam pela BR-232, perceberam mudanças no fluxo do trecho triplicado que mede aproximadamente 6,8 quilômetros, que vai do final da avenida Abdias de Carvalho até as proximidades da entrada da BR-408, no Curado. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a obra conta agora com três faixas de tráfego concretadas e abertas para uma média de 70 mil veículos que circulam por dia no local.

Operação da PRF

Por conta do feriado de Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou operações nas estradas de Pernambuco até o domingo. O objetivo foi reduzir acidentes e violência nas vias federais e realizar fiscalizações, além de ações educativas aos motoristas e passageiros.

A previsão é de que o balanço da operação seja divulgado no final da manhã desta segunda-feira (24), com quantidade de colisões, óbitos no trânsito, entre outras informações.

Bebida e direção

Em Arcoverde, no Sertão pernambucano, no Km 252 da BR-232, um motorista de caminhão que estava dirigindo sob efeito de álcool foi detido, no sábado (22), pela Polícia Rodoviária Federal. O resultado do teste do bafômetro foi de 1,37mg/l, o que equivale a quatro vezes o índice de 0,34mg/l que configura crime de trânsito.

Após a constatação de embriaguez, o motorista foi autuado com uma multa no valor de R$2.934,70 e com outra por ultrapassagem no valor de R$ 1.467,35, de acordo com a PRF.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde e a equipe descobriu que ele já havia sido detido pelo mesmo crime. O condutor poderá responder por embriaguez ao volante, que prevê pena de seis meses a três anos de detenção.

A equipe da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Militar para informações de movimentação e ocorrências nas rodovias estaduais. Até a última atualização desta matéria, a equipe não obteve retorno.

