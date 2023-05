Volta do feriado do Dia do Trabalhador tem movimentação tranquila a moderada na BR-232

A- A+

Nesta segunda-feira (1º), feriado nacional do Dia do Trabalhador, as rodovias pernambucanas apresentam um fluxo tranquilo a moderado para quem está retornando para o Recife e Região Metropolitana, principalmente na volta do interior do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, na BR-232, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, o trânsito estava fluindo normalmente e sem retenção de veículos durante nos períodos da tarde e da noite, no sentido Interior/ Recife. Também na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, a movimentação estava normal e sem retenção.

A PRF realiza a Operação Dia do Trabalho 2023 até esta segunda-feira (1º). As ações acontecem nas principais rodovias federais que cortam Pernambuco. A operação tem como um dos principais temas a conscientização dos motoristas e usuários de vias públicas e por isso o trabalho de educação para o trânsito é realizado de forma transversal em todas as fiscalizações.

A previsão é de que o balanço oficial da operação seja divulgado nesta terça-feira (2), por volta das 11h.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Polícia Militar para informações sobre a movimentação e as ocorrências nas rodovias estaduais durante o feriadão. Até a última atualização desta reportagem, a PM não retornou com as informações.

Ocorrências durante o feriado

Apesar do trânsito fluido, algumas ocorrências foram registradas pela PRF. No distrito de Bonança, em Moreno, no Grande Recife, uma jovem de 21 anos foi atropelada por um carro e ficou ferida, nesta segunda-feira (1º), por volta das 14h30, no Km 35 da BR-232.

A jovem foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. O motorista do carro realizou o teste do etilômetro, e o resultado foi normal. O carro estava com o licenciamento atrasado e foi encaminhado ao pátio.

Já em Belo Jardim, no Agreste pernambucano, no domingo (30), por volta das 19h, um ciclomotor (cinquentinha) e um veículo não identificado colidiram frontalmente no Km 179,1 da BR-232. O acidente causou a morte do condutor do ciclomotor, um homem de 34 anos, que não tinha habilitação.

Pelos vestígios verificados no local, a suspeita é de que o condutor do veículo não identificado acessou a contramão da rodovia. Inicialmente, os dois condutores ficaram feridos e foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Belo Jardim.

