Volta do metrô otimiza tempo dos passageiros, que temem novas paralisações

O Metrô do Recife voltou a operar em todos os horários nesta segunda-feira (28), que começou com alto fluxo de passageiros, na Estação Joana Bezerra, na área central do Recife, umas das mais movimentadas do sistema.

O retorno da operação ocorre após o encerramento da greve dos metroviários, que foi decidido na última sexta-feira (25), durante assembleia na Praça da Greve, bairro de São José, também na área central.

Apesar da volta do serviço, os passageiros temem que uma nova paralisação possa acontecer e eles precisem utilizar, novamente, mais de um ônibus para sair ou voltar para casa, como o caso da analista financeira Werilane Pinho, que aguardava um metrô para chegar na Estação Central do Recife.

“A gente já estava na expectativa. Infelizmente, a gente sofre com isso bastante e, graças a Deus que voltou e agora volta à rotina normal de poder chegar ao trabalho no horário certo. Eu estava torcendo para que resolvesse. Eu consigo enxergar com empatia o lado do metroviário, mas prejudica os lados. Vamos ficar na expectativa para saber o que vão resolver”, explica.

O assistente de produção José Valmir, 43 anos, ressalta a alta movimentação no local. Ele vem da cidade de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, em direção ao bairro do Espinheiro, Zona Norte da capital, para realização de exames médicos. "Tá bronca. Movimento intenso, mas melhorou. Pelo menos não está só ônibus e aí dá pra gente dividir. Dá pra ir”, disse.

Ex-metroviário, Max Santos defende a greve e vê o contrato do entrevistado anterior. Ele considerou a movimentação na plataforma do metrô tranquila. “Atualmente, eu trabalho em home office. Não afetou bastante. Mas eu pude ver que atingiu bastante à população. Eu sou a favor do trabalhador”, ressaltou.

