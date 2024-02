A- A+

CARNAVAL 2024 Volta do Zé Pereira marca abertura oficial do Carnaval 2024 do Jaboatão dos Guararapes O prefeito Mano Medeiros entregou a "chave da folia" da cidade ao Zé Pereira

A cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, abriu oficialmente seu Carnaval 2024, na noite de sexta-feira (9). Uma multidão presente acompanhou a revelação da identidade do Zé Pereira: José Soares da Silva, fundador do bloco O Pescador.

Depois de circular pelas ruas do Centro, o cortejo dos blocos A Baronesa e Zé Pereira, ao som da Orquestra 90 Graus, chegou ao polo da Casa da Cultura, em clima de alegria e suspense.

O prefeito Mano Medeiros entregou a "chave da folia" da cidade ao Zé Pereira.

“Eu sempre tive o sonho de ser o Zé Pereira, desde os 17 anos. E estou com 57. Meu pai dizia que ser Zé Pereira era carregar a folia, muita responsabilidade, e estou muito grato", comemorou o pescador.

Presidente do bloco do Zé Pereira, Bruno Oliveira falou da emoção de trazer de volta a agremiação fundada pelo pai, Telmo, e o amigo Abdias, ambos falecidos. "Jaboatão voltou a sorrir", salientou.



A escola Rebeldes do Samba e a Banda Pinguim também se apresentaram na festa festividades da noite.

Abertura do Carnaval de Jaboatão (Foto: Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes)

Até a Terça-Feira Gorda (13), serão mais de 80 atrações nos polos oficiais e mais de 230 blocos e agremiações carnavalescas animam o município até o dia 3 de março.



"É muito gratificante ver blocos tradicionais voltando a acreditar no Carnaval do Jaboatão. Dobramos a participação dos blocos este ano. Nossa cultura é muito rica e é nosso compromisso valorizá-la", declarou o prefeito Mano Medeiros.

A cidade conta com quatro polos fixos (Jaboatão Centro, Cavaleiro, Piedade e Prazeres/Parque das Cidades) e três itinerantes (que circularão por vários bairros).

A programação completa da folia em Jaboatão pode ser acessada no site da prefeitura.

Veja também

Hungria Presidente húngara renuncia após controverso indulto em caso de abuso infantil