ESTRADAS Volta para casa pós-feriadão não tem registros de sinistros de trânsito, de acordo com PMPE A Polícia Rodoviária Federal (PRF) só divulgará o balanço das estradas no pós Réveillon nesta terça-feira (2)

A volta para casa, após as festividades de réveillon nas praias de Pernambuco, foi de tranquilidade na noite desta segunda-feira, primeiro dia do ano de 2024, sem nenhuma chamada de sinistro de trânsito até o momento.

Na PE 09, o trânsito foi intenso na saída de Porto de Galinhas sentido capital, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Já na PE 60, o trânsito também foi intenso, mas fluindo no sentido Barreiros-Recife.Na mesma PE, na altura do posto Rodoviário de Suape, o trânsito foi intenso, mas com fluidez e sem retenções.

Na PE 09, no trecho que compreende a Rota do Atlântico, o trânsito fluiu normalmente. Nas demais PEs, o trânsito também fluiu sem retenções.

Na PE 035, na saída da praia de Itamaracá, o trânsito ficou de moderado a intenso, contudo fluindo. No momento da incidência de chuva na altura do Posto Rodoviário, no entanto, na saída da ponte sentido capital, ficou um pouco mais lento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) só divulgará o balanço das estradas no feriadão nesta terça-feira (2).

