Diversão Voluntariado do Imip distribui presentes para crianças internadas na instituição Iniciativa ocorreu na tarde dessa quarta-feira (8) com a distribuição de mais de 800 brinquedos para os pacientes

Às vésperas do Dia das Crianças, celebrado no próximo domingo (12), os pequenos pacientes do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) receberam presentes em uma tarde coberta de música e alegria na tarde dessa quarta-feira (8).

A ação foi realizada pelos membros do voluntariado da instituição, que fica no bairro da Boa Vista, área central do Recife. No total, mais de 800 brinquedos arrecadados em doações foram distribuídos para as crianças.

Ao som do grupo musical Autoestima, os voluntários passaram pelo Centro de Reabilitação, Praça da Santa, Ambulatório Central e o Hospital Geral de Pediatria do instituto.

Voluntariado do Imip promoveu ação especial para o Dia das Crianças na tarde dessa quarta-feira (8). Foto: Ivan Melo/Imip

O momento foi de alegria para as crianças internadas no Imip. Foto: Ivan Melo/Imip

Crianças internadas no Imip recebem brinquedos arrecadados em doações. Foto: Ivan Melo/Imip

Distribuição de brinquedos para crianças internadas no Imip, instituição na área central do Recife. Foto: Ivan Melo/Imip

Para a coordenadora do Voluntariado do Imip, Rejane Leão, “a ideia de proporcionar essa interação com brinquedos é ajudar a reduzir o estresse desses pequenos que precisam enfrentar duros tratamentos e muitas vezes o internamento hospitalar”.

“Nosso trabalho vai muito além da entrega de objetos, mas está relacionado à humanização que entregamos a esses pacientes”, falou.

Voluntária do Imip há 19 anos, Maria José Bessa destacou o sentimento de gratidão em poder participar desse momento de alegria junto aos pequenos.

“É gratificante. A cada ano o desejo de me doar para essas pessoas é ainda maior, porque a alegria e a felicidade dessas crianças por receberem um mimo não tem preço. A melhor parte dos meus dias é aqui no IMIP, como voluntária dessa instituição”, afirmou.

A ação é uma iniciativa da Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip (FAF).

