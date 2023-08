Voluntário na África e soldado na Ucrânia: saiba quem era o brasileiro morto na guerra

A- A+

"Uma pessoa incrível" que "não se contentava nunca". Assim foi descrito o estudante de medicina Antônio Hashitani. O paranaense morreu aos 25 anos em combate na cidade de Bakhmut, na Ucrânia, de acordo com familiares. Ele havia deixado o Brasil para lutar na guerra contra a Rússia em um grupo paramilitar.

A descrição acima foi feita por uma amiga de Hashitani. Ela compartilhou nas redes sociais os últimos contatos que teve com o estudante. "Você está indo para a guerra?", perguntou. "Sempre", respondeu o soldado voluntário. "Não posso dizer muita coisa", acrescentou.

A amiga contou ter conhecido Hashitani no fim do ano passado. Ela o classificou como "uma pessoa incrível e teimosa na mesma proporção". E fez um questionamento: "Porque você não ficou quietinho e entendeu que sua existência bastava pro bem da humanidade?"

Viagem à África

A experiência na guerra não foi a primeira de Hashitani como voluntário. Em 2017, ele fez uma viagem à África para trabalhar com uma ONG no Malawi e na Tanzânia. E retornou aos países no fim do ano passado.

Joh IL William, diretor da Advancing the Dignity of Elderly Initiatives (ADEI), entidade com a qual Hashitani colaborou, lamentou a morte do brasileiro.

"Não tenho palavras para expressar o quanto estou com o coração partido por essa perda e não sei como será a vida sem Antonio Hashitani por todas as coisas que planejamos, mas sei que tenho uma sorte incrível de compartilhar memórias incríveis com essa pessoa", escreveu William, em uma postagem emocionada.

Hashitani ajudou a ADEI a levantar recursos para construir uma escola. Ele também "se envolveu individualmente no patrocínio de três meninas vulneráveis", moradoras do vilarejo de Bujora, para que pudessem ter acesso à educação.

Morte na guerra

A família de Hashitani disse ao g1 que recebeu um telefonema do Itamaraty com a confirmação da morte do brasileiro. O ministério também informou que a embaixada brasileira irá providenciar o atestado de óbito e o translado do corpo.

Hashitani era estudante da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). A instituição de ensino expressou "condolências e solidariedade aos familiares" e estendeu os "sentimentos e forças ao povo ucraniano diante do quadro de violência e guerra que enfrentam".

O Diretório Central dos Estudantes da PUCPR lamentou a morte do brasileiro. "Que a dor deste momento seja breve e a lembrança de quem partiu seja eterna", diz a nota.

O Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu também se solidarizou com a família de Hashitani: "Neste momento de tristeza, o CAMMA-PUCPR presta condolências e deixa os mais sinceros pêsames a todos os familiares e amigos de nosso colega".

Veja também

Transportes dos astronautas Boeing diz que nave Starliner tripulada decolará em março de 2024