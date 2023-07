A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Voluntários auxiliam equipes de resgate no local do desabamento do prédio no Janga, em Paulista As pessoas ajudam como podem, atuando na limpeza da área e servindo água, café e comida para as equipes

As buscas pelas pessoas que seguem desaparecidas sob os escombros do prédio que desabou no Janga, em Paulista, na sexta-feira (7), seguem durante a manhã deste sábado (8).

O desabamento, que soma 11 mortes, conta com o trabalho de diversos agentes da Defesa Civil de Olinda e do Corpo de Bombeiros, além de profissionais de limpeza e da imprensa.

Diversas pessoas compareceram nesta manhã que ajudam como podem, com o objetivo de contribuir para o resgate seja feito da melhor forma. Este é o caso de Natália Moreira, de 35 anos, que está atuando na entrega de alimentos e recolhendo roupas para doar para os desabrigados.

"Eu vim para cá ontem e também compareci hoje para ajudar as pessoas da melhor maneira que posso. Sou moradora da área e conheço muitas pessoas que foram afetadas pelo desabamento, então estou recolhendo roupas e distribuindo comida, café e água para as equipes no local", revelou.

Outra pessoa que compareceu ao local para contribuir com as buscas foi Isabella Moraes, dona de casa, de 35 anos , que atua na limpeza do local e se emocionou ao contar à Folha de Pernambuco o motivo para contribuir para a ação nesta manhã.

"Eu estou desempregada, e essa é a melhor maneira que achei para pode ajudar as equipes de busca e os jornalistas. Não era moradora do prédio, mas convivia com todas essas pessoas, então acho muito importante poder ajudá-los neste momento", contou.



"Nós estamos atuando na limpeza porque, desde ontem, muito lixo está sendo acumulado por aqui. O que eu não entendo é como não têm garis por aqui, ajudando a gente nesse trabalho, porque, sozinhos, não vamos conseguir", afirmou.

As equipes de resgate seguem atuando no local. Até o momento, o número de óbitos pelo desabamento chega a 11, com quatro vítimas resgatadas e mais três sob os escombros - uma mãe e seus dois filhos.

Veja também

HUMANOS Por que os mosquitos gostam tanto de mim? Estudos desvendam um dos maiores mistérios da ciência