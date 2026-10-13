Von der Leyen alerta sobre escalada da guerra na Ucrânia e condena ataques no Mar Negro
Primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, disse na madrugada desta terça-feira (13) que dois navios foram atingidos e um deles naufragou, deflagrando operações de resgate emergencial
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou nesta terça-feira, 13, a escalada no confronto entre Rússia e Ucrânia que levou a ataques contra embarcações no Mar Negro. "É inaceitável", escreveu a chefe da comissão, braço executivo da União Europeia (UE), em publicação no X.
The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine. This is unacceptable. I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast. Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea. We stand with Bulgaria and thank its rescuers for their swift response. Those responsible should be held accountable.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026
"Condeno fortemente os ataques de drones contra navios comerciantes próximos à costa da Bulgária. Colocaram as vidas da tripulação em grande perigo e ameaçaram a segurança no Mar Negro", frisou. "Estamos ao lado da Bulgária e agradecemos por sua resposta rápida. Quem orquestrou o ataque deve ser responsabilizado".
O primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, disse na madrugada desta terça-feira (13) que dois navios foram atingidos e um deles naufragou, deflagrando operações de resgate emergencial. Um membro da tripulação do navio que afundou foi resgatado, segundo ele, mas não há detalhes sobre o restante da equipe.
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Socorristas evacuaram todos os 15 membros da tripulação do outro navio, o Chelsea 3, com bandeira de Malta. Cinco deles receberam tratamento para ferimentos leves.
Radev afirmou que os ataques são "totalmente inaceitáveis" e que procurou assistência da UE, assim como da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), embora ainda não tenha evidências claras para identificar quem foram os responsáveis.