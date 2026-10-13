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União Europeia

Von der Leyen alerta sobre escalada da guerra na Ucrânia e condena ataques no Mar Negro

Primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, disse na madrugada desta terça-feira (13) que dois navios foram atingidos e um deles naufragou, deflagrando operações de resgate emergencial

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alerta sobre escalada da guerra na Ucrânia e condena ataques no Mar NegroA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alerta sobre escalada da guerra na Ucrânia e condena ataques no Mar Negro - Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou nesta terça-feira, 13, a escalada no confronto entre Rússia e Ucrânia que levou a ataques contra embarcações no Mar Negro. "É inaceitável", escreveu a chefe da comissão, braço executivo da União Europeia (UE), em publicação no X.

 

"Condeno fortemente os ataques de drones contra navios comerciantes próximos à costa da Bulgária. Colocaram as vidas da tripulação em grande perigo e ameaçaram a segurança no Mar Negro", frisou. "Estamos ao lado da Bulgária e agradecemos por sua resposta rápida. Quem orquestrou o ataque deve ser responsabilizado".

O primeiro-ministro da Bulgária, Rumen Radev, disse na madrugada desta terça-feira (13) que dois navios foram atingidos e um deles naufragou, deflagrando operações de resgate emergencial. Um membro da tripulação do navio que afundou foi resgatado, segundo ele, mas não há detalhes sobre o restante da equipe.

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Socorristas evacuaram todos os 15 membros da tripulação do outro navio, o Chelsea 3, com bandeira de Malta. Cinco deles receberam tratamento para ferimentos leves.

Radev afirmou que os ataques são "totalmente inaceitáveis" e que procurou assistência da UE, assim como da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), embora ainda não tenha evidências claras para identificar quem foram os responsáveis.
 

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