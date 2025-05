Von der Leyen ameaça mais sanções contra a Rússia e líderes europeus endurecem críticas a Putin

A- A+

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, criticou nesta sexta-feira (16) o presidente da Rússia, Vladimir Putin, por não comparecer nas negociações de paz na Turquia e prometeu ampliar a pressão sobre o governo russo com mais sanções econômicas, em comentários nos arredores de cúpula europeia sobre segurança, na Albânia.

Von der Leyen afirmou que a ausência de Putin demonstra "suas verdadeiras convicções" e que ele "não quer a paz", enquanto o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, está pronto a se comprometer com um cessar-fogo e iniciar negociações diretas com a Rússia. "Portanto, aumentaremos a pressão até que Putin esteja pronto para a paz", frisou a líder do braço executivo da União Europeia (UE), conforme nota divulgada nesta sexta-feira.



Segundo ela, um novo pacote de sanções está sendo preparado e terá como alvo a frota paralela de navios cargueiros antigos que a Rússia está usando para contornar sanções internacionais e o consórcio do gasoduto Nord Stream. Von der Leyen também pretende reduzir o teto limite sobre preços de petróleo russo e colocar mais restrições sobre o setor financeiro. Os ministros das Relações Exteriores do bloco podem promulgá-lo já na terça-feira, apontou.

Putin também foi alvo de críticas de outros líderes europeus, em comentários a repórteres na chegada da cúpula na Albânia - que terá a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia no topo da agenda de pautas sobre desafios de segurança no continente. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, classificou a decisão de Putin como um "erro" e acrescentou que o presidente russo precisa "leva a sério o desejo de paz". "Toda a pressão agora está sobre ele", afirmou Rutte, nos arredores da cúpula.

Zelenski não fez nenhum comentário ao chegar para a cúpula, caminhando com o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, pelo tapete vermelho, passando pela imprensa reunida.

Já o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, acusou Putin de estar "enrolando" para firmar um acordo de paz. A premiê da Itália, Giorgia Meloni, enfatizou que os esforços para chegar a um acordo sobre a Ucrânia devem continuar e que os líderes devem insistir em busca de um "cessar-fogo incondicional", com garantias de segurança.

A Rússia é a única grande potência europeia não convidada, juntamente com a Belarus, sua vizinha e apoiadora na guerra com a Ucrânia. A próxima reunião da Comunidade Política Europeia (EPC) ocorrerá na Dinamarca ainda este ano.

Ao encerrar visita pelo Oriente Médio, o presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira que entende a ausência de Putin na Turquia e disse que pretende conversar diretamente com ele o mais rápido possível. "Vamos resolver isso ou não, mas ao menos saberemos. Se não resolvermos, será bem interessante", afirmou, acrescentando que pode ligar para o presidente russo em breve.

