UNIÃO EUROPEIA Von der Leyen cita conversa com Trump sobre Oriente Médio e acordo comercial antes de 9 de julho "Discutimos a tensa situação geopolítica no Oriente Médio, bem como a necessidade de uma coordenação estreita quanto ao impacto nos mercados de energia", escreveu a presidente

A presidente da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen, disse que teve uma "boa conversa" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em publicação no X, neste sábado (14). Segundo ela, os líderes conversaram sobre conflitos no Oriente Médio, na Europa Oriental e sobre as negociações comerciais.

"Discutimos a tensa situação geopolítica no Oriente Médio, bem como a necessidade de uma coordenação estreita quanto ao impacto nos mercados de energia", escreveu, ao destacar um diálogo com o republicano sobre a situação na Ucrânia e as necessidades de um cessar-fogo na região e manter a pressão sobre a Rússia.

"Fizemos um balanço das negociações comerciais em andamento. Reiterei nosso compromisso de chegar a um bom acordo antes de 9 de julho", afirmou.



