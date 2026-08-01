Crise Migratória
Von der Leyen: combate à migração ilegal requer solidariedade e resposta europeia unida
Declaração se refere à entrada em massa de imigrantes em Ceuta, território espanhol, na última quinta-feira (30)
A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, destaca que a grande maioria daqueles que entraram na Espanha ilegalmente retornou ao Marrocos. - Foto: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou neste sábado (1º), que o combate à migração ilegal exige "solidariedade e uma resposta europeia unida". Referindo-se à situação em Ceuta, na Espanha, a mandatária disse que a contenção da entrada ilegal demonstra a importância do controle das fronteiras europeias, que ela destaca ter "um sistema robusto, mas que precisa ser ainda mais fortalecido".
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"Devemos permanecer vigilantes em todos os pontos de entrada críticos e manter uma estreita coordenação entre todas as autoridades. Ao mesmo tempo, precisamos de um processo de análise das lições aprendidas para aumentar a nossa resiliência europeia", escreveu von der Leyen há pouco, na rede X. A publicação foi divulgada após teleconferência com os comissários europeus para Assuntos Internos e Migração, Magnus Brunner, e para o Mediterrâneo e para a Demografia, Dubravka Šuica.
Ursula destacou que a boa notícia é que a grande maioria daqueles que entraram na Espanha ilegalmente retornou ao Marrocos, "graças ao trabalho eficaz das forças de segurança espanholas e marroquinas". "Nenhuma pessoa chegou à Espanha continental ou ao restante da União Europeia", informou, acrescentando que a Comissão ofereceu apoio à Espanha desde o primeiro momento.