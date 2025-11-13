A- A+

COP30 Von der Leyen: COP30 reforça urgência de acelerar transição limpa com foco em competitividade Durante discurso no Parlamento Europeu, presidente da Comissão Europeia destacou que descarbonização e prosperidade devem caminhar juntas após a cúpula em Belém

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, afirmou que a COP30 em Belém reforçou a mensagem de que é preciso acelerar a transição limpa, mas também usá-la para impulsionar crescimento e prosperidade. Em discurso no Parlamento Europeu, ela destacou que a descarbonização "anda de mãos dadas com a competitividade".

A líder do braço executivo da União Europeia (UE) lembrou que, 10 anos após o Acordo de Paris, o mundo saiu de uma trajetória de aquecimento de 4ºC para mais perto de 2,3ºC, o que mostra que "a curva está se inclinando". Sobre o mercado de carbono, afirmou que o sistema europeu já reduziu emissões em 50%, enquanto o PIB cresceu 27%, seguindo o princípio de que "se você polui, você paga. Se não quer pagar, inove".

Von der Leyen reiterou que preços elevados de energia seguem como entrave à competitividade, mas disse que a transição limpa abre espaço para inovação e expansão industrial. Segundo ela, as conclusões do Conselho Europeu e os debates na COP30 apontam para a mesma direção: a necessidade de agir "rápida e flexivelmente, pragmática e adaptativamente" para garantir que a transição climática seja motor de crescimento - não um freio - para a economia europe

