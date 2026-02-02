A- A+

SANÇÕES Von der Leyen: UE apresentará 20º pacote de sanções contra a Rússia muito em breve Segundo ela, apesar do prolongamento do conflito, "dia após dia, ano após ano, o apoio da Europa à Ucrânia permanece inabalável"

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia (UE) está prestes a anunciar um novo aperto contra Moscou. "Muito em breve, apresentaremos nosso 20º pacote de sanções", escreveu ela, ao relatar uma conversa com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, antes das negociações de paz desta semana.

Na publicação desta segunda-feira (2) feita no X, Von der Leyen disse que, "à medida que nos aproximamos do quarto ano da guerra brutal contra a Ucrânia, a Rússia continua a redobrar os crimes de guerra, atingindo infraestrutura civil e residências". Segundo ela, apesar do prolongamento do conflito, "dia após dia, ano após ano, o apoio da Europa à Ucrânia permanece inabalável".

A chefe do Executivo europeu listou medidas em curso para sustentar Kiev. Entre elas, o envio de ajuda energética: "Estamos enviando centenas de geradores para manter o aquecimento e a iluminação funcionando". Von der Leyen também destacou o apoio financeiro, com uma proposta de empréstimo de 90 bilhões de euros para os próximos dois anos. "Estamos avançando rumo a um único e unificado Marco de Prosperidade com a Ucrânia e nossos parceiros dos EUA", acrescentou.

Ao justificar o novo pacote de sanções, Von der Leyen afirmou que a iniciativa busca pressionar o Kremlin. "Isso se trata de aumentar a pressão sobre a Rússia para que venha à mesa de negociações com uma intenção genuína de paz", escreveu, sinalizando que o endurecimento das medidas ocorre em paralelo aos esforços diplomáticos.



