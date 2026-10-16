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União Europeia Von der Leyen: UE prepara 22º pacote de sanções à Rússia e não aliviará sem fim da guerra Dirigente afirmou que a União Europeia apoiou a proposta de cessar-fogo energético do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas acusou Moscou de desrespeitar o entendimento

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira, 16, que a União Europeia (UE) está elaborando o 22º pacote de sanções contra a Rússia, diante da continuidade dos ataques à Ucrânia. Segundo ela, o bloco não suspenderá nenhuma das restrições enquanto Moscou não encerrar a guerra.

"Uma coisa está absolutamente clara: não levantaremos nenhuma sanção a menos que a Rússia pare a guerra", declarou Von der Leyen, ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa, antes de reunião de líderes do bloco.

A dirigente afirmou que a UE apoiou a proposta de cessar-fogo energético do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas acusou Moscou de desrespeitar o entendimento. "Vimos que a Rússia não o respeitou nem por um minuto. Em vez disso, intensificou os ataques e, portanto, precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia", disse.

Von der Leyen também prometeu apoio à Ucrânia durante o próximo inverno do Hemisfério Norte, diante dos ataques russos à infraestrutura energética e de abastecimento de água. A reunião discutirá ainda as necessidades financeiras, orçamentárias e militares de Kiev para 2026 e 2027.

Sobre a adesão da Ucrânia à UE, von der Leyen afirmou que o país conseguiu abrir mais dois dos seis grupos temáticos de negociação previstos no processo de ingresso no bloco. Segundo ela, a expectativa é iniciar as discussões sobre os dois grupos restantes até o fim do ano. A conclusão dessas etapas, porém, não significa a entrada automática da Ucrânia na UE.

Em publicação no X, Costa reforçou o compromisso europeu de manter o apoio político, financeiro e militar à Ucrânia. Segundo ele, é necessário aumentar a pressão sobre Moscou e avançar no processo de adesão de Kiev ao bloco.

Starting #EUCO day 2, joined by President @ZelenskyyUa. Our resolve to stand by Ukraine and its people was there from Day 1 of Russia’s invasion. We have delivered on that commitment ever since - politically, financially and militarily. Now is the time to maintain our support for Ukraine, to increase the pressure on Russia and to make progress on Ukraine’s accession path. — António Costa (@eucopresident) October 16, 2026

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