A- A+

AVIAÇÃO Voo 447: relembre como foi o acidente do avião da Air France que virou documentário Queda de aeronave no Oceano Atlântico em 1ª de junho de 2009 deixou 228 pessoas mortas

A Justiça da França condenou, nesta quinta-feira, a Air France e a Airbus por homicídio culposo no caso do voo AF447, tragédia ocorrida há 17 anos que deixou 228 mortos. As duas empresas haviam sido absolvidas em primeira instância. O acidente aconteceu na noite de 1º de junho de 2009, quando o Airbus A330 que fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris caiu no Oceano Atlântico poucas horas após a decolagem. A aeronave transportava passageiros de 33 nacionalidades. Entre as vítimas estavam 61 franceses e 58 brasileiros. A tripulação era formada por 12 pessoas — 11 franceses e um brasileiro.

A aeronave

O conteúdo das caixas-pretas confirmou que o acidente foi motivado pelo congelamento das sondas de velocidade no momento em que o avião estava em voo de cruzeiro, em uma zona com condições meteorológicas adversas denominada Zona de Convergência Intertropical. O problema levou os aparelhos a emitirem informações incorretas sobre altitude, o que fez com que os pilotos perdessem o controle do avião.

A bordo do avião, um A330 com a matrícula F-GZCP, viajavam pessoas de 33 nacionalidades: 61 franceses, 58 brasileiros e 28 alemães, assim como italianos (9), espanhóis (2) e um argentino, entre outros.

Imprudência ou negligência

A Justiça francesa absolveu a Air France e a Airbus pelo acidente com o voo 447. A companhia aérea e a fabricante da aeronave enfrentavam a acusação de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Quase 14 anos depois da tragédia, o tribunal considerou que, apesar de cometerem "falhas", não se "pôde demostrar (...) nenhuma relação de causalidade segura" com o acidente. Foram nove semanas de audiências, encerradas em 7 de dezembro do ano passado.

Para o tribunal, a Airbus cometeu "quatro imprudências ou negligências", em particular por não ter substituído os modelos de sondas Pitot chamadas "AA", que pareciam congelar com maior frequência, nos aviões A330 e A340, e por "reter informações".

A Air France cometeu “imprudência culposa”, relacionada com os métodos de distribuição de uma nota informativa dirigida aos seus pilotos sobre a falha das sondas.

Na esfera criminal, no entanto, segundo o tribunal, "uma relação de causalidade provável não é suficiente para tipificar um crime. Neste caso, como se trata de falhas, não foi possível demonstrar nenhum nexo de causalidade com o acidente".

A Air France “toma nota do julgamento”, de acordo com um comunicado. "A empresa sempre lembrará a memória das vítimas deste terrível acidente e exprime sua mais profunda solidariedade a todos os seus entes queridos." A Airbus considerou que a decisão judicial foi “conerente” com a decisão proferida no final da investigação em 2019. O grupo também expressa a sua “compaixão” aos familiares das vítimas, e “reafirma (o seu) total empenho (.. .) em termos de segurança da aviação”.

Veja também