Guerra Voo da Air France para evacuação dos Emirados Árabes retorna em razão de disparos de mísseis "A situação é um sinal da instabilidade na região e da complexidade dos esforços de repatriação", disse Philippe Tabarot, ministro dos Transportes da França

Mísseis nas proximidades de Dubai forçaram o cancelamento de um voo da Air France fretado para evacuar cidadãos franceses dos Emirados Árabes Unidos, informaram a companhia aérea e autoridades francesas. O piloto teve de fazer um retorno em pleno voo por causa de disparos de mísseis.

"A situação é um sinal da instabilidade na região e da complexidade dos esforços de repatriação", disse Philippe Tabarot, ministro dos Transportes da França, em uma publicação no X.

A França ajudou cerca de 750 pessoas a deixar a região, e outras 5.000 tentam sair, afirmou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, em entrevista à televisão francesa na quinta-feira (5).

