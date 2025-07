Voo da Azul é desviado para Natal após não ter pouso autorizado em Fernando de Noronha

A- A+

O voo AD4255 da Azul Linhas Aéreas, que decolou do Recife, não foi autorizado a pousar no Aeroporto de Fernando de Noronha, em Pernambuco, na tarde desse domingo (6). A permissão não foi concedida porque havia um avião da Gol em solo com decolagem atrasada.



Na semana passada, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu o aumento na frequência de voos e a realização de operações simultâneas no aeroporto da ilha.

A decisão é consequência da paralisação das obras de recuperação das áreas pavimentadas da infraestrutura do aeroporto. Em junho, em um intervalo de uma semana, duas aeronaves afundaram no pátio do aeroporto após o pavimento ceder.



Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Azul Linhas Aéreas disse que ocorreram "restrições operacionais em função das limitações na infraestrutura" do terminal aéreo da ilha.

A companhia afirmou que o problema foi motivado por "fato alheio" a sua responsabilidade. Por conta disso, o avião foi direcionado para o Aeroporto de Natal, e o voo AD4091, de Fernando de Noronha para o Recife, precisou ser cancelado.

Ainda segundo a Azul, os passageiros que estavam no voo receberam assistência e foram reacomodados em voos extra para Fernando de Noronha.

De acordo com dados da plataforma FlightAware, especializada em monitorar o setor de aviação, o voo partiu às 13h22 do Aeroporto do Recife e, após o desvio de rota por não ter autorização para pousar em Fernando de Noronha, pousou em Natal.

A aeronave partiu da capital potiguar rumo ao Recife às 16h25 e pousou às 16h56.



Gol explica atraso

Já a Gol afirmou que o voo G31776, da rota Fernando de Noronha-Guarulhos, operou com atraso de 13 minutos por causa de "restrições operacionais de infraestrutura no aeroporto" da ilha.

"A aeronave desta operação, proveniente do Recife no voo G3 1139 (REC-FEN), estava programada para decolar às 13h05 (horário local) e decolou às 12h55 (10 minutos antes do previsto), mas chegou ao destino às 15h28 (hora FEN), oito minutos após o horário programado devido ao aguardo de autorização para o pouso por presença de outra aeronave em solo no aeroporto e a proibição de operações simultâneas na localidade", explicou a Gol.

Por conta dos impactos de infraestrutura no aeroporto, o voo G31776, que estava programado para decolar às 16h (horário de Fernando de Noronha), decolou apenas às 16h13.

"O pouso no aeroporto de destino foi registrado às 18h53 (de Brasília), sem atrasos", completou a Gol, dizendo, ainda, que "reforça que todas as ações referentes aos voos foram tomadas com foco na segurança.



A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Dix Aeroportos, empresa responsável pela administração do Aeroporto de Fernando de Noronha, e aguarda retorno.

Obras no aeroporto

Em nota enviada à imprensa na última sexta-feira (4), a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi) informou que as medidas anunciadas pela Anac "são necessárias e fundamentais para viabilizar o andamento das obras de requalificação do terminal".

"Com um investimento de R$ 60 milhões, o Governo de Pernambuco avança na requalificação do Aeroporto Governador Carlos Wilson, reforçando o compromisso com a modernização da infraestrutura da mobilidade aérea regional. Na próxima semana, será iniciada uma nova fase das intervenções, coordenadas pela Semobi, com foco no pátio de taxiamento e estacionamento de aeronaves — uma área estratégica para garantir mais segurança, agilidade e eficiência nas operações aeroportuárias", diz trecho do comunicado da gestão estadual.

O governo também indicou que as medidas "visam minimizar riscos operacionais durante o período de obras e permitir que os trabalhos avancem com a celeridade e a segurança necessárias. A Semobi reforça que todas as ações estão sendo executadas em diálogo com os órgãos reguladores e operadores, buscando sempre a melhoria contínua da conectividade aérea no arquipélago e em todo o estado".

