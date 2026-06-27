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ajuda humanitária Voo da FAB leva hospital de campanha da Marinha para a Venezuela Aeronave transporta uma Unidade Avançada de Trauma, 48 militares para operar o hospital e 100 purificadores de água com painel solar

O segundo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com ajuda humanitária para a Venezuela decola às 11h deste sábado (27), da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e levará um hospital de campanha da Marinha do Brasil. Na última quarta-feira (24), a Venezuela foi atingida por um terremoto duplo de 7,2 e 7,5 de magnitude. Um terceiro tremor foi sentido na noite de sexta (26), este com 4,7 pontos de magnitude. Autoridades locais falam em pelo menos 920 mortos e mais de 51 mil desaparecidos.

A segunda aeronave brasileira enviada à Venezuela transporta a Unidade Avançada de Trauma do Hospital de Campanha da Marinha do Brasil, 48 militares para operar o hospital e 100 purificadores de água com painel solar. Os equipamentos têm capacidade de tratamento de 5 mil litros de água por dia cada e serão doados à Defesa Civil venezuelana.

No primeiro voo da FAB, que chegou ao território venezuelano às 23h40 desta sexta-feira (26), a aeronave do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT) - Esquadrão Zeus - transportou médicos, cães farejadores e 12 toneladas de equipamentos especializados de busca e resgate.

A missão também conta com 36 bombeiros militares de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro integrantes da Defesa Civil e quatro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que leva equipamentos de monitoramento capazes de identificar sinais emitidos por dispositivos de telecomunicações, como aparelhos celulares, o que pode auxiliar na localização de possíveis sobreviventes em áreas atingidas.

A missão de apoio é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério das Relações Exteriores (MRE), e integra o esforço internacional de resposta à emergência humanitária na Venezuela. Autoridades venezuelanas informaram na sexta-feira (26) que 861 voluntários do México, dos Estados Unidos, de El Salvador, da Suíça, da Colômbia e de outros países já estavam no país.

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