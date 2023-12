A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Voo da FAB vai ao Egito, neste sábado (9), resgatar brasileiros autorizados a deixar Gaza Grupo aguarda para cruzar a fronteira com o Egito

A Força Aérea Brasileira se prepara para repatriar o grupo de brasileiros e familiares próximos que foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza. Na manhã deste sábado (9), a aeronave KC-30 fez os últimos preparativos para decolar do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino ao Cairo, capital do Egito.

O voo será direto e tem previsão de duração de 15 horas, com pouso estimado para as 20h deste sábado. A bordo, está um carregamento de cerca de 11 toneladas de alimentos não perecíveis, fornecidos pelo Governo Brasileiro, para assistência humanitária.

O último avião com repatriados chegou ao Brasil em 14 de novembro, com 32 pessoas que deixaram a Faixa de Gaza. Batizada de “Voltando em Paz”, já foram 11 voos no total com destino ao Brasil que trouxeram mais de 1.477 passageiros. A operação teve início um dia depois do ataque do grupo terrorista Hamas com o cadastramento de brasileiros pela Embaixada em Tel Aviv.

Veja também

