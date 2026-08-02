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DESVIO Voo de Nova York com destino a Guarulhos é desviado para Porto Rico Procurada pela reportagem, a companhia ainda não se pronunciou sobre o motivo do desvio

Um voo saindo neste sábado, 1º, de Nova York, nos Estados Unidos, com direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi desviado para a cidade de São José, em Porto Rico. A rota, operada pela Delta Airlines, partia do Aeroporto John F. Kennedy.



Procurada pela reportagem, a companhia ainda não se pronunciou sobre o motivo do desvio.

De acordo com o site de monitoramento de voos FlightAware, a viagem partiu às 21h38, no horário local. O avião pousou após 5h26 de voo no Aeroporto Luis Muñoz Marin, às 03h04 no horário local.

Ainda não há informações sobre o novo voo de São José a Guarulhos. Ainda segundo o FlightAware, havia previsão de que um avião partisse às 20h15 deste domingo em direção ao Brasil, mas esse voo foi cancelado.

A viagem entre Nova York e Guarulhos costuma durar por volta de 10h. A aeronave é do modelo Airbus A330-900.

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