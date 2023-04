A- A+

Litoral Norte de Pernambuco Voo de paramotor que deixou filho morto e pai ferido, em Itamaracá, foi o primeiro dos dois juntos Era a primeira vez que o sobrevivente voava no paramotor, realizando um desejo do filho, morto no acidente

A queda de um paramotor, nesta Sexta-feira Santa (7), na Praia do Pontal da Ilha, em Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, causou a morte do eletricista Allan Cabral, de 39 anos.



Era a primeira vez que ele voava ao lado do pai, de 65 anos, que sobreviveu à queda após ser socorrido inicialmente por banhistas e depois por uma unidade do Samu, que se deslocou de Itapissuma para atender às vítimas.

"Allan estava inconsciente e o pai estava consciente, mas cansado. Quando caiu no mar, Allan afundou junto com o motor do avião, e o pai estava na parte de cima", contou o vigilante Samuel Davi, 40, em conversa com a reportagem da Folha de Pernambuco, no local do acidente.



Ainda segundo Samuel Davi, inicialmente, a população entrou em contato com o Samu de Itamaracá, que alegou ser difícil o acesso até o local do acidente, restando o pedido de resgate à unidade de Itapissuma.





"O resgate chegou mas infelizmente ele (Allan) já tinha vindo a óbito. O Samu de Itamaracá disse que não podia chegar pelo difícil acesso, mas o de Itapissuma veio e fez o mesmo trajeto", contou o vigilante, que complementou sobre a culpa que o pai estava sentindo pela morte do filho.

Crédito: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

"O pai está se sentindo culpado, eu tentei conversar com ele e disse que foi uma tragédia, um acidente, que ele não teve culpa. Mas ele estava bastante abalado", finalizou.

Allan havia chegado a Pernambuco há mais ou menos 15 dias. Desempregado, ele estava morando em São Paulo e retornou ao Estado em busca de emprego.

O paramotor e o corpo da vítima saíram do local do acidente por volta das 17h30.

