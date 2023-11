A- A+

Guerra no Oriente Médio Voo de repatriação de brasileiros vindos do Oriente Médio chegará ao país pelo Recife

Brasileiros que estão fugindo da Guerra no Oriente Médio chegarão ao Brasil pela Base Aérea do Recife, localizada no Ibura, na segunda-feira (13). Um grupo de 32 pessoas já se encontra em território egípcio, de onde sairá o décimo voo de repatriação desde o início da crise no Oriente Médio.

O VC-02 fará o transporte dos repatriados por parte da Operação Voltando em Paz. A aeronave tem previsão de decolagem do Cairo, às 11h50 (horário local) desta segunda-feira (13)

Leia também • Grupo de brasileiros em Gaza cruza fronteira com o Egito

Três paradas técnicas estão previstas: em Roma, na Itália, em Las Palmas, na Espanha, e na Base Aérea do Recife (BARF).

A previsão de chegada da aeronave na Base Aérea de Brasília está para as 23h30 (horário local) da segunda.

"Os brasileiros já atravessaram a fronteira e se encontram no Egito, de onde virão, em segurança, para o Brasil, na Operação Voltando em Paz", resumiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa postagem em seu perfil na rede X.

Veja também

Guerra no Oriente Médio Palestinos, no Brasil, falam do luto e da angústia de ter familiares sob bombas e escombros