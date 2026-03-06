A- A+

SUSTO Voo de SP para Noronha faz pouso de emergência no Recife após suspeita de ameaça a bordo Nenhuma irregularidade foi confirmada, e todos os passageiros desembarcaram em segurança na capital pernambucana

Um avião que seguia de São Paulo para Fernando de Noronha precisou realizar um pouso de emergência no Recife, nesta sexta-feira (6), após suspeita de uma ameaça a bordo.

Nenhuma irregularidade foi confirmada, e todos os passageiros desembarcaram em segurança na capital pernambucana.

O voo G3 1774, da companhia Gol Linhas Aéreas, partiu do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e alternou o trajeto durante o percurso após a companhia ter sido comunicada sobre uma "possível ameaça à segurança de voo".

"O pouso ocorreu normalmente. Todos protocolos exigidos foram seguidos, com acionamento das equipes de emergência e a Polícia Federal para acompanhamento do desembarque, que aconteceu normalmente. Os clientes e tripulantes desembarcaram em total segurança", destacou a Gol, por meio de nota.

Após a liberação da aeronave pelas autoridades no solo, a companhia informou que prestou toda a assistência necessária aos passageiros. Segundo a Gol, os clientes foram atendidos conforme determina a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Gol destacou ainda que procedimentos desse tipo são adotados como medida preventiva para assegurar a segurança de suas operações aéreas.

A Aena, empresa administradora do Aeroporto do Recife, reforçou que a aeronave solicitou um pouso não programado no terminal aéreo.

"As equipes de emergência e a Polícia Federal foram acionadas para acompanhar a aterrisagem, que transcorreu normalmente. Todos os passageiros desembarcaram em segurança", ressaltou a Aena.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Federal para mais detalhes da ocorrência e aguarda retorno.

