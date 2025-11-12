A- A+

Justiça Voo dos chefes do CV para presídio federal é o mais acompanhado do mundo em app de monitoramento Sete chefes do tráfico embarcaram por volta de 12h30 no Galeão, onde seguiram em direção a Catanduvas, no Paraná

O voo que leva sete chefes do Comando Vermelho, do Rio de Janeiro o Paraná, é o mais acompanhado na plataforma de monitoramento online Flight Radar. Os presos estão sendo transferidos do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, para o presídio federal de Catanduvas.

Eles são suspeitos de ordenar barricadas e atos de retaliação à megaoperação policial, realizada no dia 28, nos conjuntos de favelas da Penha e do Alemão. A penitenciária de destino foi revelada esta manhã no blog de Malu Gaspar.

O transporte dos presos foi realizado sob forte esquema de segurança, conduzido pelo Serviço de Operações Especiais (SOE), pelo Grupo de Intervenção Tática (GIT) e pela Divisão de Busca e Recaptura (Recap) — todos grupamentos da Seap — desde a Penitenciária Laércio da Costa Peregrino (Bangu 1), até o Aeroporto Internacional do Galeão. Por volta de 12h25, eles começaram a embarcar na aeronave da Polícia Federal para seguir em direção a Catanduvas. Mais de 2,5 mil pessoas acompanham o voo nesta tarde.

Os presos foram levados de carro para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, com escolta de policiais federais. Já deixaram o presídio Bangu 1 os detentos Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho; Carlos Vinicius Lírio da Silva, o Cabeça do Sabão; Eliezer Miranda Joaquim, o Criam; Fabrício de Melo Jesus, o Bicinho; Marco Antônio Pereira Firmino da Silva, o My Thor; Alexander de Jesus Carlos, o Choque; e Roberto de Souza Brito, conhecido como Irmão Metralha.

Todos os transferidos possuem condenações relacionadas ao tráfico de drogas e foram incluídos no sistema federal em cumprimento à Lei nº 11.671/2008, que regulamenta a transferência de presos de alta periculosidade.

O blog destaca que Catanduvas é a mesma penitenciária onde está Fernandinho Beira-Mar, primeiro detento do sistema penal federal, que "inaugurou" a unidade em 2006. Mas eles não devem ter contato com Beira-Mar, nem entre si.

A transferência foi um pedido do governo do Rio após a megaoperação que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. Antes do episódio, o Estado tinha 58 presos no sistema federal, mas isso não impediu o CV de ampliar seu domínio.

Em nota, o governo estadual disse que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) começou a transferência às 11h numa ação que envolveu forças de seguranças estaduais, Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

— A transferência dessas lideranças criminosas reflete o nosso compromisso com o fortalecimento das políticas de segurança pública e com a adoção de medidas concretas para interromper a atuação de organizações criminosas a partir do sistema prisional. É uma ação estratégica para preservar a ordem pública e assegurar a tranquilidade da população fluminense — afirmou o governador Cláudio Castro.

A secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel, explicou que a operação faz parte das medidas da Operação Contenção:

— A ação foi conduzida de forma técnica e integrada pela Secretaria de Administração Penitenciária, garantindo o equilíbrio do sistema prisional e a segurança da população fluminense. Essa integração das forças de segurança é fundamental para preservar a estabilidade do sistema e reforçar a presença do Estado — destacou a secretária.

Veja quem os são os presos transferidos:

My Thor, preso há mais de duas décadas — condenado a 35 anos, 5 meses e 26 dias

Um dos mais antigos integrantes da facção, Marco Antônio Pereira Firmino, o My Thor, é citado em processos como chefe do tráfico no Morro Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul. Ele está preso há mais de 23 anos. O primeiro período de prisão de My Thor foi entre 1988 e 1994. Dois anos depois, voltou ao sistema, fugiu e foi recapturado em 2000.

Foi novamente solto e voltou à cadeia em julho de 2006, quando foi condenado a 22 anos e seis meses de reclusão. Durante a condenação, passou 14 anos e dois meses migrando entre o sistema penitenciário federal. Voltou ao Rio de Janeiro em 2021.

Naldinho, o porta-voz — condenado a 81 anos, 4 meses e 20 dias

Já Arnaldo da Silva Dias, o Naldinho, foi condenado por tráfico e homicídio a mais de 50 anos de prisão, ele é apontado como chefe de favelas em várias cidades do Sul Fluminense e porta-voz do CV, sendo responsável por levar as ordens do topo até a base da facção.

Em fevereiro de 2024, Naldinho ordenou aos bandidos do CV uma trégua de roubos e guerras durante as reuniões do G20. As polícias Civil, Militar e Federal e o Ministério Público do Rio (MPRJ) tentam tirá-lo do estado há cerca de um ano. Desde outubro do ano passado, já foram feitos pelo menos quatro pedidos à Vara de Execuções Penais (VEP) por diferentes órgãos para a transferência do preso — até agora, sem sucesso.

Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho – condenado a 65 anos, 8 meses e 26 dias

Fabrício de Melo de Jesus, o Bicinho, é a pontado em processos como chefe do tráfico do bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Integrante de uma comissão do CV, responde a crimes de tráfico e de homicídio. Ele foi condenado a uma pena de 26 anos de prisão por envolvimento no assassinato de um homem que teve o corpo jogado no Rio Paraíba do Sul.

Carlos Vinicius Lírio da Silva, o Cabeça – condenado a 60 anos, 4 meses e 4 dias

Carlos Vinicius Lirio da Silva, o Cabeça da favela do Sabão, em Niterói, foi apontado pela Polícia Civil como o mentor de um plano de usar uma aeronave para tirar bandidos da cadeia em Bangu, em 2021. Ele próprio seria um dos alvos do resgate, já que, na ocasião, cumpria pena no Complexo Penitenciário de Gericinó. Seguindo o planejamento, dois homens da quadrilha de Cabeça chegaram a sequestrar um helicóptero durante um voo, em setembro do mesmo ano. O resgate só não ocorreu porque o piloto, que era policial civil, reagiu e lutou com os criminosos. A aeronave acabou pousando em outro local e a dupla fugiu.

Eliezer Miranda Joaquim, o Criam – condenado a 100 anos, 10 meses e 15 dias

Conhecido como Criam, um dos sucessores de Elias Maluco, é um chefe do tráfico na Baixada Fluminense. Criam tem 27 anotações criminais e uma ficha que inclui tráfico de drogas, homicídios, sequestros, formação de milícia privada e organização paramilitar. Ele já foi condenado a 60 anos de prisão por um ataque ocorrido em 2007, quando, junto a outros seis comparsas armados com fuzis e escopetas, executou um morador que se opunha à instalação de bocas de fumo em São João de Meriti. No mesmo episódio, ele também tentou matar um policial e outro homem.

Alexander de Jesus Carlos, o Choque – condenado a 34 anos e 6 meses

Conhecido como Choque ou Coroa, integrante da cúpula apontado como chefe do tráfico em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Em agosto desse ano, ele foi autorizado a realizar uma cirurgia no Hospital Samaritano, unidade de alto padrão em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Já passou por unidade de alta periculosidade federal, em Mato Grosso do Sul.

Roberto de Souza Brito, o Irmão Metralha – condenado a 50 anos, 2 meses e 20 dias

Conhecido como Irmão Metralha, ele é integrante do segundo escalão do Comando Vermelho, com atuação no Complexo do Alemão. Ele foi preso por tráfico em 2007, condenado a 50 anos, 2 meses e 20 dias.

Veja também