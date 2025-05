Voo é cancelado após TAP recusar embarcar cão de serviço mesmo com ordem judicial

A- A+

Um voo da companhia aérea TAP que deixaria o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi cancelado na tarde de sábado após a empresa se recusar a cumprir uma decisão judicial que determinava o embarque de um cão de serviço para Portugal. Um gerente da TAP foi autuado pela Polícia Federal (PF) pelo episódio.

O cão, chamado Tedy, seria levado para Portugal para uma criança com espectro autista que está há um mês e meio em Lisboa. Segundo a passageira que denunciou o descumprimento da decisão, a companhia aérea informou à família que não transportaria o cachorro na cabine, e sugeriu que ele viajasse no bagageiro — o que não foi aceito por ela.

O voo cancelado estava marcado para decolar às 15h40. Já um segundo voo deveria ter deixado o Rio às 20h25, mas o check-in começou três horas depois, relataram passageiros à TV Globo.

O pai da menina, que é médico e está trabalhando em Portugal, aguardava o cão. Ele revelou que ela teve uma crise de ansiedade ao saber que o animal não chegaria. Ela é autista não-verbal e tem crises de agressividade e ansiedade — o cachorro ajuda a amenizar esses episódios.

A validade do Certificado Veterinário Internacional (CVI), que autoriza a viagem do animal, expirou neste domingo. A passageira que tentou embarcar com Tedy revelou que a TAP conseguiu uma liminar para que o segundo voo decolasse. O GLOBO procurou a companhia aérea, mas não teve retorno até a publicação da reportagem.

O conflito entre a empresa e a família começou no início de abril, quando os pais, a criança e o animal chegaram ao aeroporto para embarcar para Portugal, quando a TAP recusou o embarque do cão.

No mês seguinte, o juiz Alberto Republicano de Macedo Júnior, da 5ª Vara Cível de Niterói, no Rio de Janeiro, concedeu um mandado de intimação que determinou o embarque de Tedy em voo junto com Hayanne, irmã da criança com espectro autista, na cabine em que ela estivesse.

Veja também