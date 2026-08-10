Voo para Toronto é cancelado após birra de criança que se recusou a sentar e colocar cinto
Segundo a empresa, tentativas do responsável que acompanhava a criança e da tripulação de resolver a situação não tiveram sucesso e voo PD444, da Porter Airlines, ficou para o dia seguinte
Um voo da British Columbia para Toronto foi cancelado na semana passada depois que uma criança se recusou a sentar e afivelar o cinto de segurança antes da decolagem, informou a companhia aérea.
O voo PD444, da Porter Airlines, havia deixado o terminal do Aeroporto Internacional de Victoria, na British Columbia, e seguia em direção à pista quando os tripulantes viram uma criança que estava “em pé em seu assento e não queria afivelar o cinto de segurança”, informou a companhia em um comunicado.
“As tentativas do responsável que acompanhava a criança e da tripulação de resolver a situação não tiveram sucesso”, afirmou a empresa, que não informou a idade da criança.
“A aeronave não poderia decolar nessa condição insegura, por isso a tripulação decidiu retornar ao terminal e desembarcar os passageiros”, acrescentou a companhia aérea.
O tempo necessário “para conectar a aeronave ao terminal, desembarcar os passageiros em questão, recuperar suas bagagens, reapresentar os planos de voo e concluir outras documentações fez com que fosse tarde demais para a partida”, informou o comunicado.
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A pista do aeroporto fecha à 0h30.
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Um porta-voz do aeroporto confirmou que o voo foi cancelado devido ao “fechamento programado da área operacional do aeroporto”.
Não ficou claro quantos passageiros foram afetados. A aeronave tem 132 assentos, segundo um porta-voz da companhia aérea.
“Pedimos desculpas pelo impacto causado aos demais passageiros, que puderam embarcar em um voo no dia seguinte”, acrescentou a empresa.
novo voo partiu do Aeroporto Internacional de Victoria às 22h49 de sexta-feira, no horário local, e chegou a Toronto às 6h16 de sábado, também no horário local, segundo o FlightAware.com, que monitora voos.