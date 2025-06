Voo Recife-João Pessoa, da Azul, retorna à capital pernambucana por "questões técnicas"

A- A+

Um voo da companhia Azul que iria do Recife para João Pessoa, nesta sexta-feira (13), teve que retornar à capital pernambucana por questões técnicas.

Procurada pela Folha de Pernambuco, a companhia aérea informou que o voo AD4560 solicitou prioridade para pouso, e que "a aterrissagem e desembarque dos clientes aconteceram normalmente e em total segurança".

Ainda através de nota, a Azul lamentou o transtorno e ressaltou "que medidas como essa são necessárias para conferir a segurança de suas operações".

Outros casos

Nesta semana, outros dois voos partindo do Recife também precisaram retornar ao Aeroporto Gilberto Freyre por "questões técnicas". Ambos da rota inaugural entre a capital pernambucana e Madri. Na noite da terça-feira (10), o Boeing 767-300ER precisou retornar logo após a decolagem.

Já na noite de quinta-feira (12), a aeronave 767-300, operado pela Euroatlantic, decolou com quatro horas de atraso, mas também deu início ao processo de retorno logo em seguida.

Ainda na última quinta-feira, um acidente com um avião na Índia deixou pelo menos 290 mortos. O Boeing 787-8 Dreamliner da Air India caiu logo após decolar do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no oeste indiano. O voo tinha como destino Londres.

Nesta sexta, um voo da mesma companhia, que seguia de Phuket para Nova Délhi teve que voltar para a ilha turística tailandesa, devido a uma ameaça de bomba. O voo AI379 solicitou permissão para retornar à pista após a descoberta de uma mensagem de ameaça a bordo, informou a empresa Aeroportos da Tailândia (AOT).

