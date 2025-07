A- A+

Recife Voo Recife-Lisboa da TAP é cancelado após horas de atraso; companhia alega "motivos técnicos" O TP16 tinha decolagem prevista para as 4h45 desta sexta (4), do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre

O voo Recife-Lisboa, operado pela companhia aérea TAP, foi cancelado após atraso na madrugada desta sexta-feira (4), gerando transtornos aos passageiros.



A decolagem estava prevista para as 4h45, do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, na Zona Sul da Capital.



O voo cancelado foi o TP16, que teria cerca de 7 horas de duração.



Passageiros alegam que houve atraso no embarque e que o grupo prioritário chegou a entrar na aeronave, que foi esvaziada em seguida, por motivos não informados.



Por meio de nota, a TAP informou que o voo Recife-Lisboa foi cancelado "por motivos técnicos". "Foi prestada toda a assistência aos passageiros", afirmou, sem detalhar qual tipo de assistência foi oferecida.

A companhia comunicou, ainda, que as pessoas que estavam na lista do voo cancelado serão realocadas em novas partidas da empresa.

A saída do novo voo, segundo informações da TAP, será à 1h deste sábado (5).

Direitos dos passageiros

A resolução nº 400 da Agência Nacional De Aviação Civil (Anac), de 13 de dezembro de 2016, fala das condições gerais de transporte aéreo, e, entre outros tópicos, discorre sobre atraso, cancelamento e interrupção do serviço.



Os artigos 26 e 27 detalham que a assistência material ao passageiro deve ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave nos seguintes casos:



- Atraso do voo;

- Cancelamento do voo;

- Interrupção de serviço; ou

- Preterição de passageiro.



Nesses casos, devem ser ofertados os seguintes serviços:

- Superior a 1 hora: facilidades de comunicação;

- Superior a 2 horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual;

- Superior a 4 horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

