A- A+

Novo voo com problemas técnicos Quatro horas de atraso para decolar e 19 voltas sobre o oceano: entenda situação do voo Recife-Madri Boeing 767-300 passou mais de 2 horas fazendo quase 20 voltas no oceano até retornar ao aeroporto da capital pernambucana

Antes de apresentar problemas técnicos, o voo AD8000 Recife-Madri atrasou quatro horas para decolar na noite dessa quinta-feira (12). A aeronave é a mesma que teve complicações na terça-feira (10).

O Boeing 767-300 passou mais de duas horas fazendo quase 20 voltas sobre o oceano até retornar ao aeroporto da capital pernambucana.

O voo da Azul Linhas Aéreas, operado pela companhia Euroatlantic, tinha previsão para sair do Recife às 19h20 dessa quinta, mas só decolou às 23h25, com mais de 4 horas de atraso.

Não detalhados pela companhia, os problemas técnicos começaram logo em seguida, e a aeronave precisou iniciar o processo de retorno.

Foram mais de 2 horas sobrevoando o Oceano Atlântico para gastar combustível e finalmente aterrissar no Recife na madrugada desta sexta (13), às 2h30. O rastreador de voos Flight Radar registrou o trajeto.



Inicialmente, a previsão do voo AD8000 Recife-Madri era chegar à Espanha às 8h30 desta sexta.

Por meio de nota, a Azul Linhas Aéreas informou que a tripulação do voo AD8000 (Recife-Madri) solicitou retorno ao Aeroporto de Recife por questões técnicas.

"A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança", disse a empresa.

A companhia também informou que todos os passageiros foram devidamente assistidos, conforme previsto na resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A Azul não detalhou quantos passageiros estavam no voo AD8000 Recife-Madri, nem quais problemas técnicos foram identificados no avião. A empresa também não informou as condições da aeronave.



Confira nota da Azul na íntegra:

"A Azul informa que a tripulação do voo AD8000 (Recife-Madri) desta quinta-feira, dia 12, operado pela euroAtlantic Airways, solicitou retorno ao aeroporto de Recife, devido a questões técnicas. A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança.



Todos foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia."

Segundo problema técnico em 2 dias

Na última terça-feira (10), a mesma aeronave realizava o voo inaugural AD8000 Recife-Madri, apresentou "problemas técnicos" e precisou retornar ao Aeroporto da Capital.



Na data, o avião deixou o Recife às 19h52, com previsão de pouso em Madri, capital da Espanha, às 8h14 da quarta-feira (11). Depois de apresentar problemas após a decolagem e realizar várias voltas no oceano para queimar combustível, a aeronave voltou para o aeroporto de origem 2 horas depois.



"A aeronave orbitou antes do pouso, por protocolos preventivos, para diminuição do peso para aterrissagem", informou a Azul Linhas Aéreas à época. Na ocasião, passageiros alegaram barulho no avião durante o trajeto. Na volta, alguns foram realocados em outro voo com destino a Lisboa.

Veja também