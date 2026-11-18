Voo russo de passageiros pousa na Turquia após falsa ameaça de bomba
Aeronave, um Sukhoi Superjet 100 operado pela Azimuth Airlines, fazia a rota entre Mineralnye Vody, no sul da Rússia, e Antália, onde ocorre a conferência climática COP31 da ONU
Um avião de passageiros russo recebeu uma ameaça de bomba enquanto voava em direção ao sul da Turquia nesta quarta-feira (18), mas pousou sem incidentes, e seus passageiros e tripulantes foram retirados, informaram agências turcas e o consulado da Rússia em Antália.
A aeronave, um Sukhoi Superjet 100 operado pela Azimuth Airlines, fazia a rota entre Mineralnye Vody, no sul da Rússia, e Antália, onde ocorre a conferência climática COP31 da ONU.
Após receber a ameaça, o avião pousou no aeroporto de Antália, foi levado para uma área segura e seus 65 passageiros e quatro tripulantes foram retirados, relataram as agências de notícias locais DHA e IHA.
Em um comunicado, o consulado russo confirmou que não foram encontrados explosivos a bordo.
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"A equipe do Consulado-Geral entrou em contato imediatamente com o serviço de segurança do aeroporto, que informou que todos os passageiros foram retirados com sucesso e que a aeronave foi levada para uma área designada para procedimentos de inspeção", informou.
"Não foram encontrados explosivos a bordo da aeronave", esclareceu.
No início deste mês, vários voos comerciais procedentes da Europa foram alvo de falsas ameaças de bomba, o que levou diversos países a abrir investigações para identificar os autores.
A Irlanda afirmou suspeitar de uma "campanha coordenada de perturbação", embora, até o momento, nenhum responsável tenha sido identificado.