Voos cancelados e pedidos de evacuação por tufão Dujuan no Japão
Mais de 1,6 milhão de moradores da capital e arredores foram aconselhados a deixar suas casas, de acordo com a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres
Centenas de voos foram cancelados e mais de um milhão de pessoas estavam sob alerta de evacuação no Japão nesta segunda-feira (21), com a aproximação do tufão Dujuan de Tóquio, que ameaçava trazer chuvas recordes.
O Japão é propenso a tufões fortes no final do verão e início do outono (hemisfério norte), e outras tempestades já interromperam alguns eventos dos Jogos Asiáticos que estão sendo realizados no país.
Dujuan apresentava ventos de 144 quilômetros por hora nesta segunda-feira (21), enquanto se deslocava a cerca de 130 quilômetros ao sul da cidade de Katsuura, perto de Tóquio.
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A Japan Airlines cancelou 135 voos e a All Nippon Airways 140, enquanto mais de 9.000 residências perto de Tóquio ficaram sem energia.
Mais de 1,6 milhão de moradores da capital e arredores foram aconselhados a deixar suas casas, de acordo com a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. As retiradas não são obrigatórias.
Alertas de deslizamento de terra foram emitidos para Tóquio, assim como para as cidades de Chiba, Kanagawa e Shizuoka.
Operadoras ferroviárias em Tóquio e arredores suspenderam o serviço em algumas linhas.