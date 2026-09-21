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Ásia

Voos cancelados e pedidos de evacuação por tufão Dujuan no Japão

Mais de 1,6 milhão de moradores da capital e arredores foram aconselhados a deixar suas casas, de acordo com a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres

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Pessoas caminham por uma rua alagada sob fortes chuvas em meio às condições climáticas causadas pelo tufão Dujuan em Funabashi, província de Chiba, em 21 de setembro de 2026Pessoas caminham por uma rua alagada sob fortes chuvas em meio às condições climáticas causadas pelo tufão Dujuan em Funabashi, província de Chiba, em 21 de setembro de 2026 - Foto: STR/Jiji Press/AFP

Centenas de voos foram cancelados e mais de um milhão de pessoas estavam sob alerta de evacuação no Japão nesta segunda-feira (21), com a aproximação do tufão Dujuan de Tóquio, que ameaçava trazer chuvas recordes.

O Japão é propenso a tufões fortes no final do verão e início do outono (hemisfério norte), e outras tempestades já interromperam alguns eventos dos Jogos Asiáticos que estão sendo realizados no país.

Dujuan apresentava ventos de 144 quilômetros por hora nesta segunda-feira (21), enquanto se deslocava a cerca de 130 quilômetros ao sul da cidade de Katsuura, perto de Tóquio.

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A Japan Airlines cancelou 135 voos e a All Nippon Airways 140, enquanto mais de 9.000 residências perto de Tóquio ficaram sem energia.

Mais de 1,6 milhão de moradores da capital e arredores foram aconselhados a deixar suas casas, de acordo com a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. As retiradas não são obrigatórias.

Alertas de deslizamento de terra foram emitidos para Tóquio, assim como para as cidades de Chiba, Kanagawa e Shizuoka.

Operadoras ferroviárias em Tóquio e arredores suspenderam o serviço em algumas linhas.

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