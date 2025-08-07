Qui, 07 de Agosto

AVIAÇÃO

Voos da United Airlines são cancelados nos EUA devido a problema tecnológico

problema durou várias horas e não tem relação com questões de cibersegurança, segundo a companhia

Boeing 777 da United AirlinesBoeing 777 da United Airlines - Foto: Daniel Slim/AFP

Voos das principais rotas da United Airlines nos Estados Unidos foram cancelados na noite desta quarta-feira, 6, por causa de um problema tecnológico, informou a companhia aérea.

Um alerta no site da Administração Federal de Aviação (FAA) informa que todos os voos da United com destino a Chicago foram suspensos nos aeroportos de partida. A agência informou ainda que os terminais de Denver, Newark, Houston e San Francisco também tiveram voos cancelados.

O sistema afetado, chamado Unimatic, armazena informações de voos que são repassadas para outros sistemas. O problema durou várias horas e não tem relação com questões de cibersegurança, segundo a companhia.

