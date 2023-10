A- A+

Conflito no Oriente Médio Voos de repatriação são suspensos para atualizar lista de brasileiros que precisam de ajuda Decolagens devem retomar na terça-feira; embaixada diz que pessoas estão faltando no embarque

Os voos de repatriação de brasileiros em Israel foram suspensos pela pela Força Aérea Brasileira (FAB) e serão retomados na próxima terça-feira, informou a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. O objetivo é fazer uma recontagem das pessoas que ainda precisam ser resgatadas no país.

De acordo com a embaixada brasileira em Israel, apenas uma parte dos brasileiros que pediram repatriação estão comparecendo ao aeroporto de Tel Aviv para o embarque. No sábado, a embaixada contabilizou 24 ausências.

A pausa não deve impactar o voo que irá resgatar no Egito os brasileiros que estavam na Faixa de Gaza. A aeronave presidencial está em Roma, na Itália, e aguarda autorização das autoridades do Egito para atravessar a fronteira. Cerca de 30 brasileiros alojados perto da fronteira aguardam sinal verde do Egito para saírem de Gaza.

Até o momento, a Operação Voltando em Paz, da FAB, resgatou 916 brasileiros e 24 animais de estimação do território israelense. Ao todo, foram cinco voos. Cerca de 3 mil pessoas pediram ajuda para deixar Israel, de acordo com o governo.

No caso do brasileiros que estão em Gaza, como mostrou reportagem do GLOBO, a Embaixada do Brasil no Egito deslocou uma equipe de diplomatas para Ismaília, no Norte do país, para acompanhar as negociações que buscam conseguir a abertura da fronteira para retirar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. A equipe é liderada pelo embaixador brasileiro no Egito, Paulino Franco Neto.

O governo brasileiro afirmou que há 28 pessoas prontas para evacuação em Gaza. Desse número, 22 são brasileiros, três são imigrantes palestinos e três palestinos. São 14 são crianças, oito mulheres e seis homens adultos. Dez encontram-se em Rafah e 18 em Khan Younes. Todos passarão juntos por Rafah.

