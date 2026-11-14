Voos do Brasil começam a voltar ao normal após fim da paralisação no tráfego aéreo dos EUA

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Após cancelamentos e atrasos de voos na sexta-feira (13), operações aéreas que têm como destino os Estados Unidos começam a ser retomadas gradualmente nos aeroportos brasileiros.



A GRU Airport informa que a operação do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, já está normalizada. A empresa acrescentou que, em razão das ocorrências registradas ontem no tráfego aéreo norte-americano, foram contabilizados nove voos cancelados com impacto na operação.



No comunicado oficial, o Aeroporto Internacional de São Paulo recomendou ainda que os passageiros entrem em contato diretamente com as companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre os voos, possíveis alterações e orientações.



Companhias aéreas

A Azul informou, na manhã deste sábado (14), que o voo AD9301 (Campinas-Orlando), chegou ao destino às 18h40 no horário local e às 20h40, horário de Brasília, na sexta-feira (13). Outros dois voos com partidas de Orlando (AD8707 Orlando-Campinas e AD9302 Orlando-Confins) também decolaram normalmente e já pousaram no Brasil na manhã de hoje.



Já o voo AD8704 (Campinas-Fort Lauderdale), também programado para a sexta-feira (13), foi cancelado, assim como o voo de retorno, AD8705 (Fort Lauderdale-Campinas), e o AD8721 (Fort Lauderdale-Belém), deste sábado (14). A companhia aérea informou que os clientes afetados serão reacomodados em voos extras da companhia, programados para hoje e amanhã, domingo (14).



A Latam também divulgou informações atualizadas sobre os voos com destino ou saída dos aeroportos norte-americanos. Em comunicado oficial à imprensa, a companhia aérea informou que as restrições operacionais determinadas pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), ontem, foram suspensas, permitindo a retomada gradual das operações aéreas.



Com relação aos voos que precisaram ser cancelados ao longo do dia de ontem, a Latam informou que os passageiros afetados serão notificados diretamente para remarcar suas viagens sem custo adicional. A companhia também recomenda que seus passageiros permaneçam atentos e consultem o status de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto, por meio do LATAM.com ou do app da empresa, pois os itinerários poderão sofrer alterações.

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