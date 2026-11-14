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EUA

Dos 29 voos programados para os EUA, sete foram cancelados e 14 partiram com atraso, diz Anac

A Anac orienta os passageiros com viagem programada a consultar a companhia aérea para confirmar a situação do voo antes de se deslocarem ao aeroporto

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Anac orienta passageiros com viagem programada para os EUA após atrasosAnac orienta passageiros com viagem programada para os EUA após atrasos - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou neste sábado (14) que, no monitoramento realizado desde o início da paralisação dos voos no território norte-americano até as 14h deste sábado, dos 29 voos programados para os EUA, sete foram cancelados e 14 partiram com atraso.

As operações aéreas nos EUA foram retomadas na noite de sexta-feira, 13, após o encerramento das restrições temporárias às decolagens nos aeroportos daquele país. A agência segue acompanhando, neste sábado, a programação dos voos entre o Brasil e os EUA.

Orientações aos passageiros
A Anac orienta os passageiros com viagem programada a consultar a companhia aérea para confirmar a situação do voo antes de se deslocarem ao aeroporto.

"As empresas aéreas devem comunicar imediatamente os atrasos, os cancelamentos e as interrupções do serviço. Em caso de atraso, devem manter os passageiros frequentemente informados sobre a previsão de partida", diz a autarquia.

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Segundo a Anac, a empresa aérea deve oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera no aeroporto, contado a partir do momento em que houve o atraso, o cancelamento ou a interrupção do serviço. Quando o tempo de espera superar duas horas, a companhia aérea deve oferecer gratuitamente alimentação adequada, por meio de crédito para alimentação, refeição ou solução equivalente.

Em caso de atraso superior a quatro horas, cancelamento ou interrupção do serviço, a empresa deve oferecer, para escolha do passageiro, reacomodação em outro voo, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, conforme o caso.

A reacomodação é gratuita e deve ocorrer, em voo próprio ou de outra empresa aérea, na primeira oportunidade, ou seja, em um voo cuja data e horário sejam os mais próximos do voo atrasado, cancelado ou interrompido. Se essa alternativa não for conveniente, o passageiro pode optar por um voo da própria empresa, em data e horário de sua conveniência, dentro do prazo de validade restante da passagem.

Caso não haja solução, o passageiro pode registrar uma reclamação na plataforma da Anac.

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