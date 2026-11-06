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Aviação Voos na Europa afetados por novas ameaças de bomba Porta-voz do aeroporto de Praga relatou ameaças em nove voos, três com destino à capital tcheca e seis que partiam da cidade

Mais de 10 voos na Europa voltaram a ser alvo, nesta sexta-feira (6), de ameaças de bomba, informaram as autoridades da República Tcheca, da Bulgária e de Portugal, após um dia de perturbações no tráfego aéreo por advertências similares.

Na quinta-feira (5), pelo menos 20 voos, a maioria operados por companhias aéreas de baixo custo, receberam ameaças de explosões a bordo.

Uma porta-voz do aeroporto de Praga relatou ameaças em nove voos, três com destino à capital tcheca e seis que partiam da cidade.

Outra fonte acrescentou que novas ameaças foram recebidas, que "indicavam a presença de artefatos explosivos em um número maior de aviões", mas que o terminal continuava com seu funcionamento "normal".

Uma porta-voz do Ministério dos Transportes da Bulgária afirmou à AFP que ameaças para dois voos com destino a Sófia foram recebidas nesta sexta-feira, mas os aviões pousaram sem incidentes.

A polícia de Portugal relatou uma ameaça semelhante para um voo entre Lisboa e Roma, que deveria decolar nesta sexta-feira. Os agentes "efetuaram uma inspeção de segurança na aeronave, sem encontrar qualquer dispositivo explosivo", afirma um comunicado.

O tráfego aéreo foi perturbado esta semana na Europa por várias ameaças de bomba. Até o momento, nenhum grupo reivindicou as ameaças, mas algumas delas, enviadas aos aeroportos de Roma e Sófia, afirmavam que eram procedentes dos "combatentes do Estado Masculino".

A mensagem parece remeter ao nome de um movimento nacionalista russo, mas não foi possível verificar a relação.

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