Aviação Voos são atrasados no Aeroporto Santos Dumont por conta de óleo na pista Equipes de manutenção atuaram desde a madrugada para liberar a área afetada

As operações no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, foram impactadas na manhã desta terça-feira após um vazamento de óleo atingir a pista principal.

Segundo informações preliminares do Bom Dia Rio, da TV Globo, o problema começou durante a madrugada, quando um veículo de inspeção derramou óleo próximo à cabeceira. O local é considerado um ponto crítico, já que é utilizado tanto na aterrissagem, para a frenagem das aeronaves, quanto no momento da decolagem.

A situação provocou atrasos em pousos e decolagens logo nas primeiras horas do dia. Entre as partidas afetadas estavam:

07h05 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3905) – estimado para 07h57

07h15 – São Paulo/Congonhas (Azul AD4664) – sem previsão confirmada

07h35 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3907) – estimado para 08h04

07h45 – Campinas/Viracopos (Azul AD2747) – estimado para 07h49

07h45 – Belo Horizonte/Confins (Azul AD4051) – estimado, horário não informado

07h55 – São Paulo/Guarulhos (Azul AD4645) – estimado, horário não informado

07h55 – São Paulo/Congonhas (Gol G31041) – estimado para 07h55

08h00 – São Paulo/Congonhas (Azul AD2777) – estimado

08h00 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3537) – estimado para 08h11

