Voos são atrasados no Aeroporto Santos Dumont por conta de óleo na pista
Equipes de manutenção atuaram desde a madrugada para liberar a área afetada
As operações no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, foram impactadas na manhã desta terça-feira após um vazamento de óleo atingir a pista principal.
Segundo informações preliminares do Bom Dia Rio, da TV Globo, o problema começou durante a madrugada, quando um veículo de inspeção derramou óleo próximo à cabeceira. O local é considerado um ponto crítico, já que é utilizado tanto na aterrissagem, para a frenagem das aeronaves, quanto no momento da decolagem.
A situação provocou atrasos em pousos e decolagens logo nas primeiras horas do dia. Por volta das 7h30, equipes de manutenção ainda realizavam a limpeza para garantir a segurança das operações.
A situação provocou atrasos em pousos e decolagens logo nas primeiras horas do dia. Entre as partidas afetadas estavam:
07h05 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3905) – estimado para 07h57
07h15 – São Paulo/Congonhas (Azul AD4664) – sem previsão confirmada
07h35 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3907) – estimado para 08h04
07h45 – Campinas/Viracopos (Azul AD2747) – estimado para 07h49
07h45 – Belo Horizonte/Confins (Azul AD4051) – estimado, horário não informado
07h55 – São Paulo/Guarulhos (Azul AD4645) – estimado, horário não informado
07h55 – São Paulo/Congonhas (Gol G31041) – estimado para 07h55
08h00 – São Paulo/Congonhas (Azul AD2777) – estimado
08h00 – São Paulo/Congonhas (LATAM LA3537) – estimado para 08h11