Voos são suspensos após avistamento de drone perto de aeroporto na Suécia
Vários voos foram cancelados ou desviados nesta quinta-feira (6) na Suécia após o avistamento de um drone nas proximidades do aeroporto de Gotemburgo, informaram as autoridades e o operador aeroportuário.
Bjorn Stavas, porta-voz da agência sueca de controle de tráfego aéreo LFV, afirmou que as operações foram interrompidas após a detecção de um "drone" pouco antes das 18h (14h no horário de Brasília).
Stavas destacou que ainda não se sabia se se tratava de um ou de vários drones.
Susanne Norman, diretora de operações do operador aeroportuário sueco Swedavia, confirmou em comunicado que o espaço aéreo permanecia fechado pouco antes das 19h (15h no horário de Brasília). Mais tarde, porém, informou que a polícia havia encerrado o incidente e que os preparativos para retomar o tráfego estavam em andamento.
Pouco depois das 21h30 (17h30 no horário de Brasília), o aeroporto anunciou em seu site que o tráfego havia sido restabelecido, embora vários voos continuassem cancelados, atrasados ou redirecionados em razão do fechamento temporário.
Nesta semana, relatos sobre a presença de drones também obrigaram a interromper temporariamente o tráfego aéreo no principal aeroporto de Bruxelas, afetando cerca de 80 voos.
Esses incidentes se somam a uma série de avistamentos recentes de aeronaves não identificadas em aeroportos e instalações militares sensíveis em vários países europeus, que autoridades da região suspeitam terem sido enviadas pela Rússia.