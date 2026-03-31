Vórtice Ciclônico em Altos Níveis: fenômeno traz fortes chuvas para SP e outros Estados

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Um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN) deve avançar do Oceano Atlântico para o continente a partir desta terça-feira, 31, e trazer temporais para os Estados do Sul e do Sudeste do Brasil.

Segundo a MetSul Meteorologia, o VCAN é uma área de baixa pressão com ar mais frio em altitude que se desloca do oceano para o continente. Apesar de ter a palavra "ciclônico" no nome, o sistema não é um ciclone extratropical, porque atua apenas nas camadas mais altas da atmosfera. Justamente por isso, nem sempre provoca reflexos significativos no solo.

A empresa explica que, por se tratar de uma baixa fria em altitude, um dos riscos associados com a atuação do VCAN é a ocorrência de tempestades isoladas com granizo e acumulados localizados, especialmente em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo.

Ainda segundo a Metsul, outro risco são trombas d'água na costa, especialmente no litoral do Sul do País e de São Paulo, já que a baixa fria em altitude mantém ar frio em médios e altos níveis da atmosfera sobre uma superfície oceânica quente e úmida, o que provoca um contraste térmico que aumenta a instabilidade.

A previsão da empresa é que o VCAN comece a se mover nesta terça-feira rumo ao Sul. Com isso, a instabilidade deve aumentar, com chuva regular - ou por vezes forte - em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo.

Já na quarta-feira, dia 1º, a instabilidade provocada pelo sistema seguirá concentrada em Goiás, em Minas Gerais, no Paraná e em São Paulo, novamente com chuva em diversos pontos de forma irregular, mas ainda com possibilidade de pancadas fortes isoladas e temporais.

De acordo com a MetSul, na quinta-feira, 2, a influência do VCAN deve ser sentida com pancadas de chuvas em Goiás, no Paraná, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, além de partes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.

Na sexta-feira, 3, o sistema volta a se mover para o Oceano Atlântico e a se dissipar gradualmente. Mesmo com a diminuição da instabilidade, pancadas de chuva ainda devem ocorrer em pontos de Goiás, no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo.

Alerta laranja do Inmet para chuvas intensas

Parte dos Estados do Sul e do Sudeste também está sob alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O aviso teve início à 0h desta terça-feira e tem validade de 24 horas. De acordo com o órgão, há possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Há risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Entre as áreas afetadas estão a região metropolitana de São Paulo, o litoral sul e o Vale do Paraíba. Partes do Paraná, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina também estão sob alerta.



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