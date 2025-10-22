A- A+

Colômbia "Vou me defender judicialmente" nos EUA, diz Petro após Trump chamá-lo de "meliante" Estados Unidos e a Colômbia passam por sua pior crise de relacionamento em décadas

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta quarta-feira (22) que se defenderá "judicialmente" nos Estados Unidos depois que Donald Trump o chamou de "meliante" e "cara mau" durante uma coletiva de imprensa com jornalistas.

Os Estados Unidos e a Colômbia passam por sua pior crise de relacionamento em décadas, apesar de terem sido aliados históricos na luta contra o narcotráfico e parceiros comerciais.

"Sobre as calúnias feitas contra mim no território dos Estados Unidos por altos funcionários, vou me defender judicialmente com advogados americanos na Justiça americana", escreveu Petro na rede social X.

