"Vovó do tráfico" é morta a tiros no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife

Conhecida como “vovó do tráfico”, Maria do Socorro Epifânia, de 63 anos, foi morta a tiros na manhã desta quinta-feira (20), no Vasco da Gama, Zona Norte do Recife, próximo da sua residência.

Além do envolvimento com tráfico de drogas, a mulher trabalhava como faxineira. De acordo com a equipe de perícia que foi até o local após o ocorrido, Maria do Socorro foi atingida com, pelo menos, cinco tiros. Ombros, cabeça e tórax foram as partes do corpo atingidas.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) está à frente das investigações do caso e classificou o ocorrido como “homicídio consumado” e disse, via nota, que “de acordo com relatos iniciais, a vítima teria sido alvejada por diversos disparos de arma de fogo, em sua residência, falecendo no local”, afirmou a corporação.

