PRISÃO Cantor recifense VT Kebradeira é preso no DF por injúria racial e ameaça contra mulher em ônibus MC teria começado a gritar ofensas raciais para uma moça que estava ao seu lado

O cantor recifense VT Kebradeira foi preso nessa terça-feira (11) em um ônibus que partia de São Paulo para Natal, no Rio Grande do Norte.

A detenção em flagrante de Ewerton Cláudio, de 24 anos, aconteceu na Rodoviária de Sobradinho, no Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ele cometeu injúria racial e ameaçou uma mulher de 21 anos, que estava sentada ao seu lado no veículo.

A prisão ocorreu por volta das 17h47 e foi efetuada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O efetivo foi acionado pelo motorista do ônibus.

De acordo com informações do Correio Brazilliense, VT Kebradeira embarcou no ônibus em Goiânia, onde havia feito um show. Ele seguia para a capital potiguar, onde também se apresentaria.

Já dentro do ônibus, o MC teria começado a gritar ofensas raciais para uma mulher que estava ao seu lado. As palavras proferidas foram "macaca", "gorila" e "crioula", ainda segundo o Correio Braziliense.

Após o flagrante, o cantor foi encaminhado para a 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho, onde segue detido.

A pena para injúria racial é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa. Desde 2023, o crime é inafiançável. Já o delito de ameaça pode render prisão de um a seis meses ou multa.

Nas redes sociais, VT Kebradeira acumula mais de 400 mil seguidores. As principais publicações são de danças e apresentações.

Até a publicação desta reportagem, o cantor não se manifestou publicamente sobre o assunto.



