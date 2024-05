Vulcão Concepción da Nicarágua expele gases e cinza

A- A+

O vulcão Concepción da Nicarágua lançou, nesta quinta-feira (16), gases e cinzas que se elevaram por até 2.000 metros sobre sua cratera. As autoridades descartaram que houvesse risco para a população.

"A magnitude desta explosão se categoriza de baixa a média. Estima-se que as cinzas expelidas alcancem as comunidades vizinhas" ao vulcão, na ilha de Ometepe, com uma capa fina de cinza que pode atingir a espessura de um milímetro, assinalou o Instituto de Estudos Territoriais da Nicarágua (Ineter) em comunicado.

O Ineter assinalou que a explosão foi registrada às 14h20 locais (17h20 em Brasília) e que, três horas depois, ainda se apresentavam "pequenos tremores residuais associados à explosão, enquanto o fluxo da desgasificação voltou a seus parâmetros normais".

"Este acontecimento não implica maior perigo para a população, no entanto, existe a possibilidade de que, ao longo de horas ou dias, possam ocorrer pequenas explosões de gases e cinzas, com características inferiores à atual ou semelhantes", diz a nota da instituição difundida pela mídia oficial.

O vulcão Concepción é um dos dois que existem na ilha de Ometepe, no lago Cocibolca, no departamento de Rivas, Nicarágua. O outro é o Maderas, que não está ativo.

Com 1.650 metros de altitude, o Concepción registrou sua última explosão de gases em 2017.

Moradores da ilha de Ometepe disseram antes à mídia oficial que ouviram o barulho, e depois avistaram a coluna de cinzas se elevando em direção ao céu a partir do vulcão.

Veja também

RÚSSIA Mãe e filho de 4 anos morrem em ataque de drones ucraniano contra Rússia