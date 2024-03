Vulcão em erupção na Islândia: ocorrência é a sétima registrada na mesma região desde 2021

A- A+

Um vulcão entrou em erupção sem alerta prévio, no sul da Islândia, na noite deste sábado. Esta é a mais recente de uma série de erupções que têm ameaçado a infraestrutura local e levando as autoridades a declararem estado de emergência.

Fontes de lava irromperam do solo, e uma fenda de quase três quilômetros de extensão se abriu na Península de Reykjanes por volta das 20h30, informou o Serviço Meteorológico da Islândia. A erupção ocorreu perto da cidade de Grindavik, da Usina de Energia Svartsengi e da Lagoa Azul, uma das atrações turísticas mais famosas da Islândia.

O serviço meteorológico disse que recebeu indicações de uma possível erupção apenas cerca de 40 minutos antes de ocorrer. O escritório emitiu seu primeiro aviso momentos antes do início da erupção.

A Lagoa Azul e Grindavik foram evacuadas logo após a erupção, segundo a RUV, a emissora nacional. Grindavik tem uma população de cerca de 4.000 habitantes, mas poucos moradores estavam na cidade na época. Cerca de 700 visitantes estavam hospedados na Lagoa Azul.

A mídia local relatou que a lava fluía sobre a estrada principal que leva a Grindavik por volta da 1h e seguia em direção à cidade e à usina de energia. Ambas têm barreiras defensivas construídas ao redor delas para protegê-las da lava.

Na manhã de domingo, Hjordis Gudmundsdottir, porta-voz do Departamento de Proteção Civil e Gerenciamento de Emergências, disse aos repórteres que o maior risco era para dois canos que transportavam água quente da Usina de Energia Geotérmica Svartsengi para casas na península.

Quarta erupção desde dezembro

A erupção foi provavelmente a maior das sete que ocorreram em toda a Península de Reykjanes desde 2021, incluindo quatro desde dezembro, disse a agência de proteção civil em comunicado. Antes disso, a península estava adormecida por 800 anos.

Meteorologistas expressaram preocupação de que, se a lava continuar no mesmo ritmo, poderá fluir para o Atlântico Norte. O contato entre lava e água pode criar pequenas explosões e gases perigosos.

No último episódio de erupção, em fevereiro, imagens mostraram fluxos de lava vermelha expelindo lava até 80 metros no ar e uma nuvem de fumaça emergindo de uma fissura no solo.

"Às 05h30 da manhã (horário local), um pequeno terremoto começou a se intensificar a nordeste de Sýlingarfell. Cerca de 30 minutos depois, uma erupção começou na mesma área", disse o Escritório Meteorológico da Islândia (IMO), no dia 8 de fevereiro.

De acordo com os primeiros relatórios do voo de vigilância da guarda costeira, aquela erupção ocorreu na mesma área do dia 18 de dezembro. A fissura media cerca de três quilômetros de extensão. No seu último relatório, este instituto previu uma erupção iminente.

Com 32 sistemas ativos, este país de fogo e gelo é a área mais vulcânica da Europa.

