Vulcão entra em erupção na Islândia pela 6ª vez desde dezembro; veja

A- A+

Um vulcão entrou em erupção nesta quinta-feira (22) na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, lançando lava quente para o ar, o sexto episódio deste tipo registrado desde dezembro na região, informaram as autoridades.

"Uma erupção começou em Sundhnúksgígar", assinalou a agência meteorológica da Islândia, IMO, em comunicado.

A erupção começou por volta das 18h26 (horário de Brasília) após uma série de movimentos sísmicos, acrescentou a IMO.

Um vídeo transmitido ao vivo do local da erupção mostra a lava de cor alaranjada emergindo de uma longa fissura e iluminando a coluna de fumaça que se eleva para o céu.

A IMO explicou que ainda não foi possível calcular o tamanho da fissura.

Esta é a sexta erupção nesta região desde dezembro. A última ocorreu há dois meses e durou mais de três semanas.

Meios de comunicação islandeses informaram que o vilarejo de pescadores de Grindavík, que fica próximo do vulcão, foi evacuado, assim como ocorreu nas erupções anteriores. Essas fontes, no entanto, não detalharam quantas pessoas foram afetadas.

A península de Reykjanes estava livre de erupções há aproximadamente oito séculos, até março de 2021, quando a atividade vulcânica ressurgiu.

Desde então, estes fenômenos têm sido recorrentes e levaram os vulcanologistas a alertarem para uma nova era de atividade sísmica na península.

A Islândia conta com 33 vulcões ativos, o maior número na Europa. Esta ilha próxima do Polo Norte fica na dorsal mesoatlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectônicas euroasiática e norte-americana.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Kamala Harris aceitará nomeação democrata com discurso de unidade